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關稅衝擊無薪假蠢動 勞長洪申翰警告「不可預防性裁員」

2025/04/23 14:34

美國關稅戰衝擊雖然尚未反映，但企業無薪假、裁員似乎蠢蠢欲動，勞動部長洪申翰今日提醒企業「不可預防性裁員」。（勞動部提供）美國關稅戰衝擊雖然尚未反映，但企業無薪假、裁員似乎蠢蠢欲動，勞動部長洪申翰今日提醒企業「不可預防性裁員」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據最新一期的減班休息（俗稱無薪假）統計，美國關稅戰衝擊尚未反映，但不少企業已私下放話將裁員、減薪，勞動部長洪申翰今日接受網路媒體專訪時指出，勞動部已備妥150億元的就業安定預算，將協助勞工與企業，他提醒雇主，就算關稅衝擊營運，也要真的影響企業經營一段時間，才能考慮裁員、減班休息，不可違法的「預防性裁員」。

勞動部長洪申翰去年11月底上任，即將屆滿5個月，面對近日美國關稅戰可能對勞工造成的衝擊，洪申翰今日接受網路媒體專訪，說明勞動部的因應策略。

洪申翰指出，美國的關稅戰可能衝擊的產業，相較於規模較大的高科技業，台灣許多中型或小型的、以出製為主的傳產製造業，反而是此波必須重點提供協助的對象，尤其是對美出口比例高的汽車零組件、塑膠業，及中部的水五金或是南部的一些扣件業，可能面對較大的壓力，但因關稅實施細節未定，經勞動部主動了解，目前衝擊雖尚未顯現，未來受影響勞工恐逾10萬人，因此，該做的準備都做了。

洪申翰表示，一般所稱的「無薪假」，其實還是要給勞工最低工資，勞動部已匡列150億元就業安定預算，針對特定受影響產業，若勞工實施無薪假，薪資差額的半數，將由政府負擔，錢是直接給勞工，降低薪資落差，也希望雇主不要輕易的裁員，讓勞工繼續留在職場上。

但如果企業真的營運困難，必須裁員，洪申翰也向雇主喊話，提醒必須「遵守法律」，是要真的因關稅提高影響企業經營，而且影響一段時間，才能以此理由去裁員，而不是今天看到關稅可能提高，就「預防性的裁員」， 這是違法的。

此外，針對青壯世代的女性不敢請太長的育嬰假，寧可離職回歸家庭。面對企業猛喊缺工，卻對產後員工不夠友善，洪申翰表示，期盼未來女性不要在職場和育兒之間二選一，目前正在研擬把以月為單位申請，有部分改成彈性運用。

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