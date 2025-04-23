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台積電若在高雄蓋第6廠 郭智輝：經濟部水電土地都有準備

2025/04/23 12:10

經濟部長郭智輝今表示，目前經濟部掌握上，台積電高雄第6座廠的土地與水電都有所準備。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝今表示，目前經濟部掌握上，台積電高雄第6座廠的土地與水電都有所準備。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台積電在高雄的建廠規劃，經濟部長郭智輝今表示，未來台積電要擴廠，經濟部會大力支持，目前經濟部掌握上，台積電第6座廠的土地與水電都有所準備。

經濟部長郭智輝出席立法院經濟委員會就「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」進行報告，並備質詢。

會前談及台積電赴美投資進度，郭智輝簡短表示，經濟部投審會尚未收到申請資料，卡在哪裡不知道，要問台積電。

民進黨籍立委賴瑞隆關切，台積電在高雄的5座廠都正在進行建造中，當地也預留第6座廠的空間，如果未來台積電要擴展至第6座廠，甚至第7座、第8座廠，經濟部是否會支持台積電根留台灣？

郭智輝回應，經濟部支持台積電根留台灣，台積電第6座廠的土地、水電規劃都在經濟部準備中，至於第7座、第8座要在高雄的話，就請立委多幫助、提早告知經濟部。

郭智輝也說，就管理上考量，若群聚效應能夠發揮，就資源管理層面來看，愈近愈好。

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