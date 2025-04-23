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黃金又再創新高！「這時」破4000美元天價小摩全說了

2025/04/23 08:26

黃金價格週二（22日）延續前1日的破紀錄漲勢。（彭博資料照）黃金價格週二（22日）延續前1日的破紀錄漲勢。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（22日）延續前1日的破紀錄漲勢，盤中突破每盎司3500美元，從美元走軟、美國總統川普攻擊聯準會 （Fed）主席鮑爾，到貿易戰發展，都讓投資人繃緊神經並激發出避險需求，摩根大通預測，金價可能在2026年第2季突破每盎司 4000美元的里程碑。

紐約黃金期貨上漲0.4%至每盎司3438.40美元；黃金現貨價持穩，報每盎司3425.91美元，盤中稍早曾大漲2.2%至3500.05美元歷史新高。

《路透》報導，Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「只要黃金出現任何短期下跌，就有買家接手，現在真的很難說會漲到哪。動能顯然很強，讓投資人或交易員都難以大規模拋售黃金。」

他說：「毫無疑問，貿易緊張持續是驅動黃金最主要的力量。美中對立所創造的經濟迷霧，讓風險資產緊張，也讓黃金多頭穩穩掌控局面。」

在央行買盤和美中貿易緊張加劇的帶動下，今年黃金大漲超過30%。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「和關稅有關的不確定性，是造成亞洲地區貨幣貶值的主要因素，這最終也成了推動黃金買氣的主要基本面因素。」

目前黃金的相對強弱指數（RSI）在79，代表處於超買領域。

摩根大通週二預測，隨著美國關稅和美中貿易戰加劇，經濟衰退可能性增加，金價可能在2026年第2季突破每盎司 4000美元的里程碑。

本月稍早，高盛上修對2025年底的金價預測，從每盎司3300美元調升至3700美元，並指出在「極端尾部情境」下，黃金在今年年底就有可能達到約4500美元。

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