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關稅戰下應存多少錢才夠用？專家說至少這個數

2025/04/23 15:07

面對關稅引發吃緊的財務壓力，專家認為，最重要就是準備應急基金，建議每個人至少留1個月的基本開銷。（歐新社）面對關稅引發吃緊的財務壓力，專家認為，最重要就是準備應急基金，建議每個人至少留1個月的基本開銷。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球貿易戰持續延燒，新的經濟壓力可能會導致收入被物價上漲所吞噬，面對吃緊的財務壓力，專家認為，最重要就是準備應急基金，建議每個人至少留1個月的基本開銷，理想情況下，是存3到6個月的生活費，這樣一來，如果發生失業或其他收入損失，消費者就可以保護自己免於陷入債務。

CNBC報導，即使川普互惠關稅暫停實施，消費者也已經預料到價格上漲的壓力，根據NerdWallet本月對2000多人進行的1項新調查，85%的美國人對關稅感到擔憂。

消費者最擔心的是新政策，將影響他們購買生活必需品的能力，以及美國經濟將陷入衰退。

專家表示，這種擔憂並非毫無根據，耶魯大學預算實驗室估計，關稅可能使普通家庭每年損失3800美元（約新台幣12.35萬元）。

NerdWallet個人理財專家帕爾默（Kimberly Palmer）表示，大多數美國人都擔心關稅，這實際上影響了他們的支出計劃。在未來12個月內，NerdWallet 調查顯示，有相當一部分的人計劃改變他們的消費習慣，並大幅轉向增加儲蓄。

調查顯示，45%的人計劃減少非必需品的支出，33%的人打算減少必需品的支出，30%的人計劃在應急基金中存更多錢。

帕爾默說，這些關稅加劇了人們的財務壓力，迫使他們做出一些艱難的決定，其中包括減少旅行和汽車等大件商品的購買。

Bankrate註冊理財規劃師兼金融分析師凱茨（Stephen Kates）表示，新的經濟壓力可能會導致收入被物價上漲所吞噬，消費者可能必須在儲蓄、投資和償還債務之間做出艱難的選擇。

凱茨說，如果你沒有存款，那就從應急基金開始，個人應該努力至少留1個月的基本開銷，理想情況下，應存3到6個月的生活費。

這樣一來，如果發生失業或其他收入損失，消費者就可以保護自己免於陷入債務。

對於已經背負巨額債務的個人來說，優先考慮應急儲蓄仍然是最明智的。他說，如果你在緊急儲蓄和退休儲蓄之間做出選擇，應急儲蓄仍然應該是首要任務。

這並不一定意味著個人應該忽視他們的其他目標，在償債部分，應先償還利率最高的債務，同時償還其他債務的最低金額，這可以帶來直接的回報，並有助於釋放家庭預算中的資金。

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