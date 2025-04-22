調降汽車貨物稅？財部：視台美談判調整 以免減損談判籌碼

立委提案刪除或調降汽車貨物稅，財政部表示，建議視後續美方談判議題，再擬訂汽車貨物稅稅率調整方向。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明天審查朝野立委所提「貨物稅條例」修正草案，立委提案刪除或調降汽車貨物稅。財政部報告指出，近來美國採取對等關稅，要求各國進行貿易談判，內容可能涉及非關稅壁壘，建議視後續美方談判議題，再擬訂汽車貨物稅稅率調整方向，以免減損台灣可能的談判籌碼。

財政部表示，有關節能家電減徵貨物稅，已參採經濟部評估意見，擬具「貨物稅條例」修正草案，延長實施期限至2027年12月 31日，並明定授權由行政院得視實際推展情況延長1次，以2年為限，以該草案已陳報行政院審查，通過後即核轉立法院審議，建請各提案能與行政院版本併案審議。

請繼續往下閱讀...

對於立委提案刪除及調降部分電器類貨物稅，報告指出，貨物稅是就特定貨物課徵的特種消費稅，具有財政收入及社會政策功能，主要是對耗用能源（如油氣類、車輛類及電器類）、 具外部不利益（如水泥、橡膠輪胎、平板玻璃）及影響健康（如飲料）等貨物課稅，並非為抑制奢侈性消費 。

財政部表示，台灣對飲料、電器類貨物課稅，符合國際趨勢，且目前已提供合於國家標準的純天然果汁、純天然蔬菜汁免徵貨物稅，及購買節能電器減徵貨物稅的租稅優惠，希望透過租稅措施影響消費者經濟行為，購買高能源效率的家電。因此，有關飲料及電器類貨物稅檢討，財宜在未來評估是否課徵碳稅時，針對整體稅制通盤考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討。

針對立委提議調降燃油小客車及燃油機車貨物稅，或免徵機車貨物稅及刪除車輛類貨物稅，報告指出，近年配合產業、交通及環境等政策，對電動車輛或中古汽（機）車及老舊大型車，提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，已實質減輕貨物稅負擔，並藉縮短電動車與非電動車稅後價格差距，鼓勵民眾購買新車及電動車，以達淨零、鼓勵產業轉型的效果。

財政部並表示，近來美國採取對等關稅措施，並要求各國與其進行貿易談判，談判內容可能涉及非關稅壁壘，建議視後續美方談判議題，再擬訂汽車貨物稅稅率調整方向，以免減損台灣可能談判籌碼，也將密切配合主管機關審慎評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法