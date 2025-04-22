晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

伊雲谷建構AI、雲端雙引擎 自研AI Agent產品問世

2025/04/22 18:45

伊雲谷發布首波自研AI Agent產品。（業者提供）伊雲谷發布首波自研AI Agent產品。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端服務廠商伊雲谷（6689）本月正式發布首波自研AI助理產品（AI Agent），並同步啟動AaaS（Agent-as-a-Service）商業模式，象徵布局自有產品發展藍圖，並在雲端顧問服務外，跨入AI SaaS 應用市場，積極構建AI與雲端雙引擎的成長模式。

伊雲谷說明，本次釋出的AI助理產品具備模組化、可擴充與多場景應用等特性，專為企業日常營運流程設計，涵蓋財務管理、資安風控、智慧翻譯等應用場景，所有產品皆支援 ERP、CRM 等第三方系統無縫整合，協助企業加速數位轉型，落實以AI助攻營運動能。

伊雲谷指出，推出AI Agent象徵公司正式啟動自有產品布局，從雲端服務專家邁向產品化、平台化的智慧科技解決方案供應商，未來將陸續推出更多以AI為核心的自研應用產品，結合伊雲谷在AWS、Salesforce、SAP等雲平台的整合專業，目標是打造完整的「企業 AI 工具箱」，幫助客戶以低門檻快速導入AI，並以高效能驅動營運。

伊雲谷並計畫，將於第二季陸續上架各種功能的AI Agent至公司平台與AWS Marketplace，並計畫於各大產業展會公開亮相，進一步擴展台灣與亞太市場的應用版圖。

伊雲谷產品部負責人王玟樺表示，企業可以將AI Agent視為第N+1位員工，幫助員工付出的隱形時間成本，產出另一種更有競爭力的價值，以因應企業面對數位轉型時流程繁瑣、缺乏專業人力的挑戰，加快落實及導入AI應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財