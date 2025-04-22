伊雲谷建構AI、雲端雙引擎 自研AI Agent產品問世

伊雲谷發布首波自研AI Agent產品。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端服務廠商伊雲谷（6689）本月正式發布首波自研AI助理產品（AI Agent），並同步啟動AaaS（Agent-as-a-Service）商業模式，象徵布局自有產品發展藍圖，並在雲端顧問服務外，跨入AI SaaS 應用市場，積極構建AI與雲端雙引擎的成長模式。

伊雲谷說明，本次釋出的AI助理產品具備模組化、可擴充與多場景應用等特性，專為企業日常營運流程設計，涵蓋財務管理、資安風控、智慧翻譯等應用場景，所有產品皆支援 ERP、CRM 等第三方系統無縫整合，協助企業加速數位轉型，落實以AI助攻營運動能。

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伊雲谷指出，推出AI Agent象徵公司正式啟動自有產品布局，從雲端服務專家邁向產品化、平台化的智慧科技解決方案供應商，未來將陸續推出更多以AI為核心的自研應用產品，結合伊雲谷在AWS、Salesforce、SAP等雲平台的整合專業，目標是打造完整的「企業 AI 工具箱」，幫助客戶以低門檻快速導入AI，並以高效能驅動營運。

伊雲谷並計畫，將於第二季陸續上架各種功能的AI Agent至公司平台與AWS Marketplace，並計畫於各大產業展會公開亮相，進一步擴展台灣與亞太市場的應用版圖。

伊雲谷產品部負責人王玟樺表示，企業可以將AI Agent視為第N+1位員工，幫助員工付出的隱形時間成本，產出另一種更有競爭力的價值，以因應企業面對數位轉型時流程繁瑣、缺乏專業人力的挑戰，加快落實及導入AI應用。

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