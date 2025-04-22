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對抗川普關稅 分析師：中國大打愛國牌恐適得其反

2025/04/22 17:11

美中關稅戰越演越烈，中國大打愛國牌，分析師指出，這種作法雖有助於加強中共和其領人習近平的權力，但也可能適得其反。（法新社資料照）美中關稅戰越演越烈，中國大打愛國牌，分析師指出，這種作法雖有助於加強中共和其領人習近平的權力，但也可能適得其反。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中關稅戰越演越烈，中共官媒本月稍早號召國民做好與美國打持久戰的準備，北京當局更動員全國團結起來支持國家的立場，許多散戶不惜賠錢也要買股，以展現愛國主義。該策略的目標在於將中國的許多經濟問題歸咎於美國，但分析師指出，這種作法雖有助於加強中共和其領人習近平的權力，但也可能適得其反。

《華爾街日報》報導，中共官媒《人民日報》在4月6日的一篇頭版評論文章稱，「美濫施關稅將對我造成衝擊，但天塌不下來」，文章並指出，中國是強大的，相信有黨的領導，「我們一定能夠化危為機」。

隨著美中關稅戰持續升級，中國領導層暗示將與美國展開一場持久且痛苦的較量，並動員全國團結起來支持國家的立場，該策略的目標在於將中國的許多經濟問題歸咎於美國。

《路透》報導，在中國官員和官媒的強力宣傳下，不少散戶不惜賠錢也要買股，以表達對北京當局的支持。廣東家居設計師曹明傑（音譯）表示，他決定每月向股市投資2000元人民幣（約新台幣9000元），他的目標不是為了賺錢，而是為了為國家做出貢獻，在（美國）關稅上調打擊中國股市後，他開設了交易帳戶，強調「在這場貿易戰中，每個人都應該和國家站在一起到底」。

針對中共對內打出愛國牌，將所有經濟問題歸咎於美國，新加坡國立大學政治學者莊嘉穎表示：「這有點像一把雙刃劍，如果主要目標是在面臨困難時為中共爭取政治支持，但如果局勢仍未有改善，那麼中共就會守到指責」。

中共領導人表示，美中攤牌已經運醞釀了近10年，始於美國總統川普的首個任期，在前總統拜登期間繼續，並在最近幾周持續升級。中共最近的官軒甚至提到了韓戰，當時中國軍隊支持北韓對抗美國支持的南韓，並稱當前的關稅戰不僅是貿易之爭，也是意識形態的較量。

《華爾街日報》指出，中國認為美國的舉動是毫無根據的挑釁並決議展開反擊，卻伴隨幾大風險。首先，中國報復川普最初的高關稅舉動，招致美國進一步提高對中國關稅，這給正在艱難因應房市危機、債務激增和信心疲弱的中國經濟增加壓力。

其次，中國民眾被激發出來的愛國熱情，也可能制肘習近平與川普達成貿易協議的能力，因反美情緒可能促使中國官員採取更強硬的立場，以避免給中國民眾留下迫於美國壓力而退縮的印象。最後，透過將貿易戰塑造成意識形態的較量，中共將自身的政治正當性部份地押注在贏得與川普的這場鬥爭上。

喬治亞州立大學研究中國政治傳播的副教授蕾普妮可娃（Maria Repnikova）表示，如果美國根本不讓步，而中國經濟受到非常沉重的打擊，中國民眾真的會接受（北京當局的愛國牌）嗎？

隨著中國官員誓言要對美國的關稅戰「奉陪到底」，許多中國民眾對經濟後果感到擔憂。網路上一篇反駁《人民日報》的文章寫道：「『信心』不是政策，『穩定』不是增長」，中共的這種宣傳是「敘事自嗨」，這篇文章之後被下架，但被位於加州的「中國數字時代」網站存檔。

其他民眾也對《人民日報》的評論文章提出批評，微博上的一位用戶寫道：「吹牛不虧錢，信吹牛要虧死」。

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