中國報復關稅自傷 農畜業成本飆漲 肉價恐更貴

中國對美國大豆、玉米在內的農產品加徵反制關稅，產業經營壓力劇增。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，中國宣布對美國大豆、玉米在內的農產品加徵反制關稅，引發中國養殖業經營壓力劇增，豆粕價格已出現上漲趨勢。養殖戶擔心飼料成本飆升，一般消費者也憂心肉品等食品價格隨之變高。

《自由亞洲電台》報導，美國總統川普早前宣布對中國商品加徵145%高關稅，中國隨即反制，宣布對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅，其中包括小麥、玉米、高粱、大豆、豬肉等農副產品。4日，中國再次宣佈在原有關稅基礎上，對所有美國產品額外加徵34%關稅，其中對美國大豆加徵的總關稅高達125%。

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根據中國官方數據顯示，去年中國自美國進口的農產品總額達246億美元。業內人士指出，此輪加稅使中國飼料和養殖業面臨巨大衝擊。

報導指出，四川豬隻養殖戶孫先生受訪表示，作為一個長期依賴進口農作物的大國，中國對美農產品加稅對基層養殖戶已造成實質影響，他說「肯定有影響啊，就是大豆、玉米嘛，他們（政府）想從哪裡進口就從哪裡進口，我們老百姓是沒有辦法的。」

孫先生進一步解釋，飼料中大豆和玉米占主要成分，一旦價格上漲，將直接推高養殖成本。根據業界人士分析，豆粕是中國飼料蛋白的主要來源，進口依賴度極高，是肉類生產鏈的關鍵環節。隨著美國大豆進口銳減，豆粕價格已開始上漲。

長期以來，中國對大豆的需求嚴重依賴進口，依存度超過8成。光是2024年，中國進口大豆就超過1億噸，創新歷史新高，而美國又是全球最大的大豆出口國之一，去年出口到中國的246億美元農產品中，大豆佔比5成以上。

山東一位民眾表示，受大豆和玉米為主的飼料價格上漲氣氛影響，肉品價格攀升，而最終埋單的是消費者。她說「養殖業、畜牧業本來養殖成本就很高，導致養殖業的費用增加，肉類品的價格太貴了就沒有人買。肉價已經上漲半個個多月了，肯定都要漲價，加關稅最終由消費者承擔。」

高關稅不僅影響上游農業生產，也波及中國餐飲業。武漢一家餐廳負責人耿先生透露，儘管公司採購的是內蒙產牛肉，但高品質牛排仍需從美國、澳洲和紐西蘭進口，他說「4月初開始，這些高檔牛排已經漲價三到五成。如果加了關稅，價格還會更貴。」

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