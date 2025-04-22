虛擬電廠+移動能源商機大 泓德能源旗下充電站年底超過300座

泓德能源參展「2025智慧移動展」，從虛擬電廠需求出發，展示多項創新應用與軟硬體解決方案，左3為董事長謝源一。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好虛擬電廠結合移動能源未來商機可期，泓德能源（6873）再度參展「2025智慧移動展」，以虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）的需求出發，展示多項移動能源的創新應用與軟硬體解決方案，旗下星舟快充全台充電站目前超過百座，年底預計逾300座，星舟快充副總陳怡恭則說，長遠目標為全台上千座充電站。

泓德能源董事長謝源一指出，長期投入虛擬電廠（VPP）解決方案，透過能源物聯網平台整合軟硬體資源，積極推動「家家光充儲、戶戶碳中和」願景，透過智慧控制系統以及整合太陽能、儲能與充電設備等分散式資源所形成的VPP，依據即時電力需求進行彈性調度，不僅提升整體電網韌性，更能有效活化企業及家庭端既有的表後資產。

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陳怡恭則說，星舟快充積極擴展全台充電站布局，目前全台上線營運站點數已達到132座，不僅自有站點快速成長，更攜手城市車旅由北至南密集佈建充電站，包括臺北大巨蛋、三創生活園區及台中秋紅谷廣場等重點場域；位於桃園青埔的首座DC快充專用站也即將正式啟用，年底將超過300座；透過VPP控制技術，電動車充電設備不僅能滿足日常充電需求，更有望協助調節電網平衡，成為推動智慧移動發展的重要載體。

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