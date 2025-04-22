安克生醫睡眠呼吸中止症檢測系統 打入中東市場

安克生醫攜手杜拜知名創新診所GluCare合作設立中東示範中心，圖左為安克生醫總經理李伊俐（圖:安克提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內醫材廠安克生醫（4188）今宣布，攜手杜拜知名創新診所GluCare合作設立中東示範中心，導入睡眠呼吸中止症AI檢測系統「安克呼止偵®」，此次為雙方繼「安克甲狀偵®」後再度合作，透過智慧醫材與AI臨床實力結合，強化阿聯市場推廣，提升國際能見度與應用價值。

安克生醫持續拓展海外市場，日前參展全球第二大醫療展「2025杜拜國際醫療展」，吸引來自全球逾百組經銷代理商積極洽詢，其中中東國家的洽談佔比高達35%，其次為南亞（25%）及東北亞（12%，含日本）。

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安克表示，旗下安克呼止偵®檢測系統已於2024年成功打入阿聯酋市場，應用於肥胖患者的臨床收案與篩查，做為減重治療前的風險評估工具，同時用於追蹤減重後OSA（阻塞型睡眠呼吸中止症）的改善效果。

安克生醫總經理李伊俐表示，公司今年正式在杜拜設立示範中心，合作夥伴GluCare診所以其人工智慧（AI）驅動的個人化治療技術而聞名，並致力於提供創新與個人化的慢性病管理方案。GluCare的技術將與安克生醫的智慧醫材相輔相成，發揮強大的綜效。基於過往「甲狀腺超音波輔助軟體」合作的成功經驗，安克生醫對此次再度合作、進一步拓展中東市場深具信心。

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