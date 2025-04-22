「取消Uber One要32步驟？」Uber訂閱被轟「誤導用戶」遭FTC起訴

美國聯邦貿易委員會正式對優步科技公司提起訴訟，指控其在Uber One會員服務中存在一系列誤導消費者的行為，包括未經同意收費、誇大優惠金額，甚至故意設下重重關卡阻礙用戶取消訂閱。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦貿易委員會（FTC）正式對優步科技公司（Uber Technologies）提起訴訟，指控其在Uber One會員服務中存在一系列誤導消費者的行為，包括未經同意收費、誇大優惠金額，甚至故意設下重重關卡阻礙用戶取消訂閱。

綜合外媒報導，FTC主席弗格森（Andrew Ferguson）表示：「美國人已經厭倦了在毫不知情的情況下被自動註冊不需要的訂閱服務，還得費盡心力才能取消。」他強調，FTC這次的行動是為保護全體美國消費者的權益。根據FTC向加州北區地方法院遞交的訴狀，優步被控未經消費者明確同意，便將其註冊為Uber One的付費會員。訴訟中甚至引用了一名並無Uber帳戶的消費者的案例，該名人士仍遭到收費，另有投訴指出在免費試用期結束前就被自動扣款。

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同時，Uber也被指控在會員優惠金額的廣告上涉及誤導。FTC指出，Uber聲稱訂戶每月可省下約25美元（約新台幣811元），但實際上並未將9.99美元（約新台幣324元）的月費納入計算，導致優惠幅度遭到誇大。

訴訟的另一項重大指控，則針對Uber設計複雜程序，蓄意讓取消訂閱變得極為困難。據FTC調查，有些用戶必須瀏覽多達23個頁面、完成32個操作才能成功取消，部分人甚至被告知需聯繫客服，但卻未獲提供聯絡方式。即便完成取消流程，有人仍遭到下一周期的收費。

對此，Uber發言人愛德華森（Noah Edwardsen）強調公司從未在未經用戶同意下註冊或收費，另一位發言人桑頓（Ryan Thornton）則指出，目前在應用程式內即可輕鬆取消訂閱，整個過程僅需約20秒。

Uber也承認過去確實曾要求用戶需在下一個計費週期開始前48小時聯繫客服才能取消，但該政策已經廢除。其法律團隊，包括前FTC主席穆里斯（Tim Muris）與前FTC委員威爾遜（Christine Wilson），批評這次調查倉促且依據錯誤理解提出訴訟。

Uber One於2021年推出，月費9.99美元或年費96美元，提供會員免外送費與部分乘車、訂單折扣。此次訴訟則是自川普第二任期以來，FTC針對大型科技公司的首波重大法律行動之一。

值得一提的是，Uber與FTC間的法律糾紛早有前例，包括2017年在用戶隱私與資安聲明上達成和解、2018年因誇大司機收入支付2000萬美元罰款，以及2022年坦承未即時揭露2016年影響5700萬名用戶的資安事件。

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