美元與美債「同時」被拋售 ! 專家曝「背後關鍵」

（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年，美國經濟的形象發生了顯著變化，曾被視為「絕對避風港」的美國資產，如今成了市場「拋售」的目標。根據《彭博》等多方觀察，目前對沖基金與機構投資者將美元與美債「同時」拋售，這反映出一件大事，全球最夯交易就是「拋售美國」（Sell America）。

阿波羅管理公司的托爾斯滕·斯洛克表示，外國人持有19兆美元（約新台幣616.4兆元）的美國股票、7兆美元（約新台幣227兆元）的美國國債和5兆美元（約新台幣162.2兆元）的美國公司債，約佔整個市場的20%至30%。倘若市場拋售這些持股，恐將為美國帶來巨大的損失。

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斯洛克示警，倘若外資持續減碼或拋售這些資產，美國市場會面臨「融資壓力與估值重估」。

《彭博》指出，一直以來，美國依靠資本流入來彌補其財政和貿易赤字，但在川普大規模對全球實施大規模對等關稅後，市場資金非但沒有流入美國，反而似乎立即流出了美國。

自4月2日以來，標準普爾500指數已下跌近10%，市值蒸發約4.8兆美元（約新台幣155.7兆元）。彭博美元指數今年已下跌逾7%，創2005年推出該指數以來，最糟糕的年度開局。此外，是美國國債的暴跌，近期10年期美國公債殖利率出現了20多年來最大的單週漲幅，該殖利率是抵押貸款到企業借貸等各種利率的基準。

現今川普加劇對鮑爾的威脅，迫使市場重新評估美國經濟主導地位的基礎資產。美元和美國國債，作為經濟困難時期的傳統避風港，突然變得不再那麼有吸引力，市場降低願意為美國資產支付的價格。

巴克萊策略師在週一下調美元預測的報告中指出，市場對於聯準會主席的離任，視為低機率事件，但聯準會獨立性降低的現實前景，將引發不容忽視的美元風險。

專家指出，「美元下跌、殖利率上升」的現象，表明了人們普遍厭惡美國資產，並對典型的風險對沖持懷疑態度。

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