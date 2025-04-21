中國信託產業再爆危機！央企中航信託違約890億元

中國航空工業集團（AVIC）旗下的中航信託，因至少200億元人民幣（新台幣890.7億元）的理財產品延後兌付而遭託管，成為中國「信託法」2001年生效以來，首家被託管的大型央企信託公司。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼中國多家信託公司因無法兌付理財產品而遭託管後，中國航空工業集團（AVIC）旗下的中航信託，也因至少200億元人民幣（新台幣890.7億元）的理財產品延後兌付而遭託管，成為中國「信託法」2001年生效以來，首家被託管的大型央企信託公司，凸顯中國規模3.7兆美元（新台幣120兆元）信託產業已面臨嚴重危機。

中航信託近日在官網發布公告稱，經股東會、董事會審議通過，已與建信信託、國投康泰信託簽訂了「委託服務協議」，聘請上述2家公司處理其日常經營管理，其相關的債務債權關係、信託法律關係不因此而發生改變。

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過去幾年，中國因持續的房地產危機，使得重押房地產投資的信託產業頻頻發生違約事件。業內人士透露，中航信託管理的資產規模逾6000億元人民幣（新台幣2.7兆元），曾深度參與恆大、融創、紅星美凱龍等房企的融資計畫，但這些計畫爆發的流動性危機，使中航信託的部分信託產品無法按期兌付。

近年來，中航信託已浮現財務壓力。包括百大集團、安克創新科技等上市公司，幾年前均披露投資中航信託的信託產品，但都遭到延後兌付。今年3月底，將中航信託列為旗下機構的中航產融控股在向上海交易所的申報資料中表示，該公司營運面臨「嚴重的不確定性」，其股票已遭暫停交易，並計畫要下市。

深圳信用研究公司瑞霆狗（Ratingdog）估計，中航信託理財產品延後兌付或違約的金額至少達200億元人民幣。數十名投資人4月16日聚集於中航信託上海總部，高舉布條和呼喊口號，要求兌付本金並公開資金流向。

除了中航信託，2023年9月中融信託「暴雷」後，先尋求國有的建信信託和中信信託協助，但近日因遭上述2個託管機構宣布資不抵債，如今正面臨清算。2024年4月民生信託也「暴雷」，並遭國有的中信信託、華融國際信託託管。

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