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雙月食品社進軍新加坡 半年內3店齊發

2025/04/21 21:37

養生食補品牌雙月食品社於進軍新加坡，在新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City）設海外最大的旗艦店，這是雙月品牌與國際集團合作，推廣台灣健康飲食文化，再次跨出的重要一步。（雙月食品社提供）養生食補品牌雙月食品社於進軍新加坡，在新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City）設海外最大的旗艦店，這是雙月品牌與國際集團合作，推廣台灣健康飲食文化，再次跨出的重要一步。（雙月食品社提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕養生食補品牌雙月食品社於進軍新加坡，在新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City）設海外最大的旗艦店，這是雙月品牌與國際集團合作，推廣台灣健康飲食文化，再次跨出的重要一步。

目前雙月在新加坡一共有3家分店，分別是位於烏節路黃金地段義安城（Ngee Ann City）大葉高島屋（Takashimaya）購物中心5樓的海外首間分店。

落腳裕廊東商圈核心JEM廣場，打入新加坡西區生活圈的2店；以及今天開幕，位於地標級商場怡豐城的第3家、也是雙月目前最大規模的海外旗艦店。

雙月食品社自創立以來，即秉持「用心做一碗湯，溫暖一個人」的初衷，致力將台灣日常餐桌上的溫補文化、美味燉湯與手作小菜推廣到世界各地。

主打的「雙月燉雞湯」嚴選台灣在地高品質雞隻與天然食材，搭配滷肉飯、愛恨椒芝拌麵等經典小吃，呈現出台灣家庭的樸實風味。

此次在新加坡的推廣，由雙月與東南亞知名集團攜手合作，透過跨國協力的方式，將最具代表性的台灣美食文化輸出國際。

雙月食品社社長賴永晟表示，無論是新加坡、或目前正在洽談中的其他東南亞國家或日本市場，雙月都採取與跨國集團策略合作的模式。

不僅確保在地經營的效率與品質，也能以文化交流的姿態，讓台灣味成為世界餐桌上的重要一席。

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