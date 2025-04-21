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美中貿易緊繃！中國3月對美大宗商品進口暴減 「這2項」歸零

2025/04/21 20:17

美中貿易戰愈演愈烈，中國上個月大幅減少了多種美國商品的進口。（資料照，路透）美中貿易戰愈演愈烈，中國上個月大幅減少了多種美國商品的進口。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，隨著美中貿易戰愈演愈烈，中國上個月大幅減少了多種美國商品的進口，甚至有2項商品的購買量降至零，分別是液化天然氣和小麥。

《彭博》報導指出，中國海關20日公佈的數據顯示，受影響最嚴重的是液化天然氣和小麥的購買量，3月這2種商品的購買量都降至零。去年，美國佔中國小麥進口量的17%，佔中國液化天然氣進口量的5%。

中國於2月對美國能源產品徵收10%至15%的報復性關稅，並於3月對美國農產品徵收了類似關稅。自4月初貿易戰升級以來，雙方對彼此的商品徵收超過100%的全面關稅，中國的採購量可能會再進一步減少。

其他農產品的進口量，在3月也出現大幅下滑。美國棉花進口量暴跌了90%，與去年同期相比僅剩下約1.4萬噸。玉米進口則降至不到800噸，創下自2020年2月以來的最低水準。

不過，大豆逆勢上升，進口量成長12%達到244萬噸，今年前2個月的大量都是進口趨勢。作為全球最大的大豆進口國，中國通常在南美收成尚未上市的春季，依賴美國供應。

另一方面，美國液化石油氣對中出口下滑36%，降至102萬噸；用於煉鋼的煤炭運輸量則驟減62%，至20.8萬噸。

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