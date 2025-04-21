格上租車租車里程達1.1億公里 減碳43座大安森林公園

格上租車去年門市租車、共享車及訂閱車隊投入逾1200輛油電及電動車款，租車里程達1.1億公里，共減少逾1萬公噸二氧化碳排放量，相當於減下43座大安森林公園吸碳量。（格上提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕響應世界地球日及低碳運輸網絡，格上租車致力於升級綠色運輸移動服務，以「使用替代擁有」帶動傳統租車發展出共享及訂閱等創新數位移動服務，去年門市租車、共享車及訂閱車隊投入逾1,200輛油電及電動車款，租車里程達1.1億公里，共減少逾1萬公噸二氧化碳排放量，相當於減下43座大安森林公園吸碳量，且較前一年多減3000公噸。

格上租車表示，汽車使用服務化替代擁有汽車的消費潮流下，格上租車陸續發展除租車外的共享車及訂閱車等新型移動服務模式，透過LINE GO平台累積的450萬會員及格上Go Smart平台推廣，以更快速、方便且符合線上消費習慣的數位平台，以及「閣下至上」的服務體驗，提供多元移動服務，為低碳共享交通善盡心力。

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2024年格上在門市租車、共享車及訂閱3項移動服務共累積超過1億公里的服務里程，相較私人小客車的碳排放，創造減碳量達1萬公噸二氧化碳排放量，相當於43座大安森林公園吸碳量，相較前一年多減3,000公噸。

在凈零減碳趨勢下，格上於2024年在原有油電車款外，加快導入純電電動車款至各車隊，在門市租車、共享車及訂閱車隊，擴大包含油電及純電低碳車款數量達1200輛以上，其中又以國產第1台電動車LUXGEN n 7 最多。

相較私人小客車使用產生的碳排放量，各類移動服務因有效提升車輛使用率帶來減碳效益，其中1200台低碳車隊就減下1650公噸，減碳效益更高，尤其客戶承租純電LUXGEN n 7 ，更較燃油車多減下3倍碳排放量。

此外，格上亦積極參與建構低碳運輸網絡，提供大眾使用綠色運輸移動服務，以降低私人運具需求，除持續增加LINE GO及格上Go Smart共享車兩平台服務的共享車台數達3000輛，並透過數位科技動態調整自助租還站點，加速佈局至1400站點。

共享車服務於2024年共累積40萬趟、4000萬公里共享里程，成長達91%，換算創造減碳5000公噸碳排放量成績，而低碳車款業績較前一年大幅成長3.6倍，受消費者喜愛，也助益減碳力道。

格上並於2025年在共享汽車市場領先導入電動車款，宣告純電車正式跨入台灣共享汽車版圖，同步啟動全台近150個隨插即充站點的充電服務，讓消費者更能享受純電eMaaS （Electric Mobility as a Service）生活圈的完善服務，相較燃油車，電動車款投入共享汽車市場創造的減碳效益，讓每1名乘客多減每公里30公克碳排放量。

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