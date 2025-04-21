華航高星潢：關稅戰開打 運能運量彈性調整

中華航空宣布 2025 年馬拉松星光夜跑訂於10 月 11 日，今（21）日開始報名。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空宣布 2025 年馬拉松星光夜跑訂於10 月 11 日舉行，今（21）日開始報名。針對美國總統川普對等關稅是否影響航空客貨運一事，華航董事長高星潢表示，運能運量會彈性調整因應。

2025 年馬拉松星光夜跑適逢雙十國慶連假，是否會影響參與人數，華航董事長高星潢表示，華航馬拉松星光夜跑用跑步來幫國家慶生，同時也可以吸引國外旅客來台觀光。

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華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、資深副總經理陳奕傑今日共同主持第二屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市觀傳局副局長薛秋火及台北市體育局專委呂生源等貴賓到場共同參與。

第二屆華航馬拉松星光夜跑今年有半程 （21K） 馬拉松組、漫遊健跑 （10K） 組及親子星空 （5K） 組；華航表事，今年活動加碼祭出 35 張機票及哩程抽獎，總價值超過 330 萬元，報名截至 6 月 23 日止。

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