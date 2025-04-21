Fed官員警告：獨立性不應受到干預

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日揚言開除美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在週日（20日）播出的訪談中警告，此舉恐「損害聯準會的信譽」，並稱央行的獨立性不應受到干預。

古斯比在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國（Face the Nation ）」中表示，經濟學家一致認為，貨幣政策不受政治干預的獨立性非常重要。古斯比直言，自己強烈希望美國不要陷入貨幣獨立性受到質疑的環境，這將損害美國聯準會的信譽。古斯比指出，在那些央行不具有貨幣獨立性的國家，事實是通膨率更高、成長更慢、就業市場情況更糟。

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川普上週對聯準會沒有採取行動迅速降息表達不滿，隨後在社群媒體發文稱，「鮑爾的解職越快越好」。鮑爾的任期預定在2026年5月，但川普的發言被認為是總統試圖開除的訊號。上週五（18日），被記者問到川普是否會尋求解僱鮑爾時，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，川普和他的團隊「將繼續研究」是否可以解僱鮑爾。

鮑爾則一再強調，不會在任期結束前卸任，並在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）發表演說時重申，央行的獨立性是「法律問題」，除非有正當理由，否則不能被解職。整體而言，Fed的獨立性在華府和國會得到廣泛的理解和支持，這才是最重要的

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