台美關稅談判進度 林佳龍：會參考美日談判進展

外交部長林佳龍出席立法院外交及國防委員會備詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕世界各國皆緊鑼密鼓欲與美國總統川普政府進行關稅談判，日本首相石破茂日前稱關稅與安保問題要分開談。對此，外交部長林佳龍表示，他們會參考美日各國談判進展，我國駐美代表俞大㵢有和美國國務院、美國貿易代表署，針對談判議題或程序密切諮商。

林佳龍今（21日）出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，台美之間已經聚焦大家關切的議題，順利進行當中；台美關稅談判已經建立管道，我國駐美代表俞大㵢有與美國國務院、美國貿易代表署，針對談判議題或程序密切諮商。

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林佳龍指出，總統賴清德日前透過錄影方式播出、投稿國際媒體的內容是台灣的主張。美方也針對他們關心的議題進行詢問，包括關稅問題與非關稅貿易障礙等美方長年的關心的項目，涉及投資、採購、出口管制，都在這次談判的範圍。

另一方面，對於美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）19日起率團訪台，林佳龍說，戈登此行訪台主要針對廣泛的台美經貿的議題，特別是懷俄明州涉及的項目，一方面拜訪我國政府與產業界，同時也參觀希望能促進交流合作的事項。

林佳龍說明，目前有24個美國州級單位在台灣設立辦事處，我國在美國也有各州的辦事處，從去年開始就在加強州層級的交流合作，今年我國的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」訪問團，也已就AIT的安排做好分團，預計前往不同的州政府進行交流合作。

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