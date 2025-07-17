LTN經濟通》想跟川普唱對台？10％關稅先上身

美國總統川普日前宣佈要對金磚等「反美」國家祭出10％關稅。（法新社資料照）

川普與金磚輪值主席國巴西隔空交火

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易戰持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）近期將矛頭指向熟悉的對手「金磚國家（BRICS） 」，威脅要向那些與金磚成員國一樣實施「反美政策」的國家加徵10％關稅，一連多日與金磚國家、金磚輪值主席國巴西隔空交火，相關發言再次引發國際關注。

金磚國家是由主要新興經濟體所組成的集團，創始國包括巴西、俄羅斯、印度和中國，隨後加入了南非，近年則有埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、印尼和伊朗陸續加入。金磚國家被認為是中國對於G7的替代選擇，成員國目前佔全球經濟的4分之1，並佔全球人口近一半。

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歐洲獨立智庫布魯蓋爾（Bruegel）資深研究員賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，川普有疑慮是有原因的，因為金磚國家明顯「反西方」，他們的口號之一就是要「改變全球秩序」。

美總統川普指出，金磚國家成立的目的旨在打擊美元。（美聯社資料照）

金磚國家試圖變川普關稅戰的避風港

川普放話對支持金磚的國家加徵10％關稅之際，金磚國家領袖正在巴西舉行峰會。在G7和G20等主要經濟體論壇因成員國分歧和川普的「美國優先」政策陷入分歧時，金磚國家試圖將自己打造成暴力衝突和貿易戰當中多邊外交的避風港。

金磚國家聯合聲明指出，關稅上調威脅全球貿易，對此表示嚴重關切，並稱這些關稅不符合世界貿易組織（WTO）規範，金磚國家也表示，這些限制措施有可能減少全球貿易，打亂全球供應鏈，並帶來不確定性。

金磚國家發佈聯合聲明後，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）表示，任何支持金磚反美政策的國家，都將被加徵10％關稅，這項政策「沒有例外」。

在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會結束時，會後記者問到川普的關稅威脅，巴西總統魯拉直言，世界已經變了，現在不再需要皇帝。這番發言似乎也成為導火線，引發川普和魯拉兩人一連多日隔空交火。

川普在白宮內閣會議上表明，對金磚國家的關稅即將執行，所有金磚成員很快都將被徵收10％的關稅，如果他們是金磚國家的成員，就必須繳納這10％關稅，預計他們不會想繼續維持成員身分太久。魯拉則反嗆，不會接受任何針對金磚國家峰會的抱怨，不同意美國總統暗示要對金磚國家徵收關稅。

面對川普的關稅威脅，巴西總統魯拉反嗆「現在世界已不需要皇帝」。（法新社資料照）

金磚國試圖去美元化

川普對金磚國家的不滿，背後有一大原因是成員國的「去美元化」行動，川普指出，金磚國家成立的目的是讓美元貶值，剝奪美元讓美元失去自身地位，如果他們想玩這個遊戲，那華府也將奉陪。川普補充，美元若是失去國際準備貨幣的地位就像「輸掉一場戰爭」，一場「世界大戰」，美國將不再是同一個國家。

近期金磚國家正加大力道，透過促進成員國以本土貨幣進行貿易，減少對美元的依賴。受到西方制裁和關稅的衝擊，俄羅斯和中國正在帶頭推行去美元化，以盧布和人民幣進行能源交易的結算。與此同時，印度自2023年來也一直使用人民幣、盧布甚至是阿聯的迪拉姆等貨幣來購買俄羅斯石油。

作為更遠大的計劃，金磚也曾考慮推動共同貨幣，但由於成員國之間存在分歧，目前相關行動停滯不前。印度擔心人民幣的主導地位，拒絕了這項計劃；作為2025年輪值主席國的巴西則希望優先發展本土貨幣貿易，而非金磚國家共同貨幣。賈西亞-赫雷洛指出，印度正在與巴西攜手，試圖平衡金磚國家內部由中國和俄羅斯主導的反美訊號。

受到西方制裁和關稅的衝擊，俄羅斯和中國正在帶頭推行去美元化。（路透資料照）

印度巴西聯手 制衡中俄主導局面

金磚國家考慮推動共同貨幣的消息傳出時，川普就曾強硬反擊稱，如果該集團採取任何削弱美元的措施，將祭出100％的關稅。儘管在巴西擔任金磚國家輪值主席國的期間，已放棄推動共同貨幣做出的一些努力，但魯拉在金磚峰會後重申，全球貿易需要美元的替代方案。

魯拉在金磚峰會後向記者表示，世界需要找到一種方式，讓貿易關係不必只依賴美元。金磚國家必須負責任地謹慎行事，央行必須與其他國家央行進行討論，這是一個循序漸進的過程，直到最終得到鞏固。

根據金磚國家網站數據，2024年約33兆美元（約新台幣965.91兆元）的全球貿易額當中，金磚內部貿易僅佔3％，約1兆美元（約新台幣29.27兆元）。經濟學家波尼詩（Herbert Poenisch）表示，世界貿易的大部份仍是以美元和其他傳統貨幣結算，因此要改變這種現況需要付出很大的努力。

美元被應用在全球90％的交易中，在外匯存底當中則佔59％，這促使一些經濟學家認為，去美元化仍是一個遙遠的威脅，他們認為，金磚任何一個替代方案，都將受到人民幣資本管制、盧布波動以及一些成員國不願放棄美元的阻礙。

美總統川普（左）與巴西前總統波索納洛（右）私交甚篤。（路透資料照）

川普對巴西課50%關稅 魯拉揚言報復

川普槓上金磚國家後，近日更近一步將目標瞄準巴西，在新一波的關稅信函中，川普宣佈對巴西生產的商品徵收50％的關稅，是同期通知的國家當中最高稅率，此舉加劇了他與這個南美國家的爭端。

川普在信中指責巴西「攻擊」美國科技公司，並對極右翼的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行「政治迫害」，指責巴西的審判是「獵巫行動」。波索納洛過去曾被稱為「巴西川普」，兩人私交甚篤，川普也曾在2020年於自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待他。

波索納洛在2022年以些微差距敗選後，因涉嫌策劃政變以圖留任而面臨訴訟，波索納洛已被巴西選舉主管機關裁定，在2030年前不得再競選公職，並於6月在最高法院作證，預計全案最快可能在9月有判決結果。

針對川普對巴西徵收關稅的行為，魯拉表示，川普徵關稅的理由「極其離譜」，巴西將與美國進行關稅談判，若是無效則會採取對等反制行動，也就是向美國出口至巴西的產品徵收同樣比例的50％關稅。

巴西預計，關稅對於該國今年的經濟成長影響不到，只有部份特定製造業領域可能受到重創。美國是巴西第2大出口市場，僅次於中國。在川普宣佈重課50％關稅後，魯拉也曾表明，將尋找美國以外的新買家，強調巴西沒有美國也能生存下去。

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