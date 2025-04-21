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經濟學家連署反關稅 批川普政策「沒有經濟現實依據」

2025/04/21 09:12

經濟學家批評美國總統川普的關稅政策，沒有經濟現實依據支撐。（彭博資料照）經濟學家批評美國總統川普的關稅政策，沒有經濟現實依據支撐。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕包括2名諾貝爾獎得主在內的數十名經濟學家簽署一封信，批評美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，認為這一政策具有「誤導性」，沒有經濟現實依據支撐，並警告關稅可能導致美國自找衰退。

《商業內幕》報導，這份「反關稅宣言」指出，關稅支持者將這些措施描述為「解放經濟」的行為，但事實上，關稅顛覆了由美國領導的人類自由、繁榮時代的自由原則。截至週六（26日）已有近900人參與連署。

信中表示，現任政府徵收關稅的動機，是對美國一般民眾所面臨經濟狀況的錯誤理解。信中提到，美國勞工預計將承受這些錯誤政策的衝擊，包括物價上漲和自我引發經濟衰退的風險。

川普表示，徵收關稅是為了扭轉持續存在的整體貿易逆差，並認為，關稅將促進美國製造業的發展，該產業已有大量工作轉移到海外。川普在本（4）月稍早曾坦言，可能會出現一些「過渡問題」，但川普鼓勵美國人堅持下去。

「反關稅宣言」的一些知名連署人包括諾貝爾獎得主赫克曼（James Heckman）、史密斯（Vernon Smith）、前參議員格萊姆（Phil Gramm）以及前總統小布希（George W. Bush）執政時期的經濟顧問委員會（Council of Economic Advisors）主席曼昆（N. Gregory Mankiw）。

連署人特別點出川普的對等關稅，信中表示，美國威脅向其他國家徵收並實施的「對等關稅」，稅率使用錯誤且臨時設計的公式來計算，「沒有任何經濟現實依據」。不過連署人也認為，仍相信合理的經濟原則、經驗證據和歷史的警告，將戰勝目前的「保護主義神話」。

多年來，保守派人士一直大力支持川普的經濟計劃，然而，川普的關稅政策在內部正面臨愈來愈大的阻力，其中包括7名共和黨議員，他們在本月稍早簽署法案，若是總統在未經國會批准的情況下徵收關稅，根據這項法案可以在60天內取消關稅。

川普重返白宮以來，已提出、實施並撤銷了一系列關稅。川普在4月2日「解放日」宣佈對全球各國全面徵收關稅，隨後在1週後暫緩多數對等關稅90天的時間，但維持10％的基準關稅。

川普也打破美國與加拿大、墨西哥長期以來的經濟、政治聯盟，並深陷與中國的貿易戰。美國政府上週免除了對多項電子產品的關稅，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強調，這些豁免只是暫時性。

川普最近幾週的行動導致股票和債市劇烈波動，許多經濟學家也批評了華府反覆的貿易策略。針對報導，白宮沒有立即回應。

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