輝達告知中國客戶H20晶片限量 不打算重啟生產

美媒報導，輝達已告知中國客戶，其H20晶片供應量有限，且輝達並不打算重啟H20晶片的生產。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國AI晶片巨頭「輝達（NVIDIA）」日前甫宣布，計畫恢復對中國銷售H20晶片，但現有美媒報導，輝達已告知中國客戶，其H20晶片供應量有限，且輝達並不打算重啟H20晶片的生產。

美國科技媒體《The Information》報導，美國日前決定允許輝達向中國銷售H20晶片，這一舉動讓輝達在中國的客戶，包括字節跳動（ByteDance）和阿里巴巴等中國大型科技公司紛紛搶購晶片，因擔心美國政府再次改變主意。

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但輝達給這些中國客戶的訊息是：別急。根據輝達3家中國客戶透露，輝達已通知他們，H20晶片的庫存有限。

報導指出，輝達的立場凸顯了川普政府在國際貿易政策上的反覆無常所帶來的商業複雜性，尤其是在企業面臨嚴重的供應鏈限制的情況下。

報導還指出，輝達目前並未計劃恢復H20晶片生產，但並未引用任何消息來源或提供細節。

對於上述報導，輝達拒絕發表評論。

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