晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國施壓各國限制對中貿易 中國嗆採反制措施

2025/04/21 11:08

中國商務部表示，如果其他國家在美國施壓下限制與中國的貿易，將採取反制措施。（路透資料照）中國商務部表示，如果其他國家在美國施壓下限制與中國的貿易，將採取反制措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導近日揭露，美國政府準備採取行動向其他國家施壓，要求他們限制與中國的貿易，中國商務部週一（21日）回應表示，絕不接受這種情況，將堅決採取對等反制措施。

綜合媒體報導，近日有知情人士向外媒表示，隨著美國與各國啟動關稅談判，華府考慮對特定國家進口產品徵收「次級關稅」，本質上也相當於貨幣制裁，藉此施壓要求貿易夥伴限制與中國的交易，換取美國的關稅豁免。

針對相關消息，中國商務部發言人表示，中國尊重各方透過平等協商解決與美方的經貿分歧，但中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等的採取反制措施。

中國商務部怒批，美國打著「對等」的旗號對所有貿易夥伴「濫施關稅」，同時又強迫各方與美國開啟所謂的對等關稅談判，這是打著對等的幌子，在經貿領域推行「霸權政治」，實施單方面的霸凌。

美國總統川普在4月2日宣佈歷史性的對等關稅，但隨後暫緩多數國家的關稅措施，針對中國加徵的關稅稅率則一路推至145％。本（4）月稍早，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透露，已有近50國與他接觸，討論高額關稅問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財