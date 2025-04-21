美國施壓各國限制對中貿易 中國嗆採反制措施

中國商務部表示，如果其他國家在美國施壓下限制與中國的貿易，將採取反制措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導近日揭露，美國政府準備採取行動向其他國家施壓，要求他們限制與中國的貿易，中國商務部週一（21日）回應表示，絕不接受這種情況，將堅決採取對等反制措施。

綜合媒體報導，近日有知情人士向外媒表示，隨著美國與各國啟動關稅談判，華府考慮對特定國家進口產品徵收「次級關稅」，本質上也相當於貨幣制裁，藉此施壓要求貿易夥伴限制與中國的交易，換取美國的關稅豁免。

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針對相關消息，中國商務部發言人表示，中國尊重各方透過平等協商解決與美方的經貿分歧，但中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等的採取反制措施。

中國商務部怒批，美國打著「對等」的旗號對所有貿易夥伴「濫施關稅」，同時又強迫各方與美國開啟所謂的對等關稅談判，這是打著對等的幌子，在經貿領域推行「霸權政治」，實施單方面的霸凌。

美國總統川普在4月2日宣佈歷史性的對等關稅，但隨後暫緩多數國家的關稅措施，針對中國加徵的關稅稅率則一路推至145％。本（4）月稍早，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透露，已有近50國與他接觸，討論高額關稅問題。

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