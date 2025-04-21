原要交付中國卻「折返美國」！路透：波音因關稅戰受害

一架原計劃由中國廈門航空接收運作的波音737 MAX飛機，因持續的關稅戰從中國返回美國華盛頓州西雅圖機場。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

一架原計劃由中國廈門航空接收運作的波音737 MAX飛機，因持續的關稅戰從中國返回美國華盛頓州西雅圖機場。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕為反制美國對中國商品徵收145%關稅，中國日前下令國內航空公司停止接收任何波音（Boeing）飛機，同時停止向美國購買飛機相關設備和零件。《路透》報導，一架原計畫交付給中國廈門航空的波音737 MAX客機，20日原機自廈門飛返波音位於美國西雅圖的生產基地。《路透》稱，波音已成為美國總統川普發動全球貿易戰的受害者。目前尚不清楚是哪一方決定讓飛機返回美國，波音公司及廈門航空都未回應。

《路透》報導，這架原定由廈門航空接收的737 MAX飛機上有廈門航空的塗裝，途經停關島和夏威夷加油，當地時間週日下午6點11分降落在西雅圖的波音機場，總飛行距離約8000公里，原本是停放在中國舟山的波音完工中心、等待最後修整與交付給中國航空業者的737 MAX飛機之一。

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川普本月將中國進口商品的關稅提高至145%。中國則對美國商品徵收125%的關稅，以作為報復。航空諮詢公司IBA表示，鑑於新型737 MAX的市場價值約為5500萬美元，接收波音飛機的中國航空公司可能會因關稅而陷入困境。

報導提到，波音最暢銷的機型737 MAX返回美國，凸顯出在航空製造業長達數十年的免稅貿易政策發生動搖之際，新機交付正面臨更多不確定性。而在關稅戰與交付遇阻之前，波音在努力走出近5年中國凍結進口737 MAX的陰影，自前一輪貿易緊張局勢中力圖恢復。

分析人士指出，關稅變化帶來的混亂可能使許多飛機交付陷入停滯。一些航空公司高層已表示，他們寧願延遲接收新飛機，也不願承擔高昂的關稅成本。

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