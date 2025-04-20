全球客流量最大10座機場 亞洲佔5個

國際機場協會（ACI）的數據，按2024年旅客總數排序，列出最繁忙、客流量最大的10個機場。東京羽田國際機場排名第4。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據國際機場協會（ACI）的數據，按2024年旅客總數排序，列出最繁忙、客流量最大的10個機場。2024年，許多機場的排名與2023年基本持平，其中美國哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大機場穩居第一，亞洲地區佔5個、美國4個和歐洲1個。東京國際機場排名第4，上海上海浦東機場擠進第10。

其中，較為顯目發展的是上海浦東機場，從去年的第21位大幅躍升至前10名，旅客數量較去年同期增加41%。據稱，這一增長受到簽證政策、國際航班恢復和擴展、營運改進，以及亞太地區旅遊復甦的推動。

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十大最大流量國際機場排名依序如下

1. 哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（ATL）

這是美國亞特蘭大的主要國際機場，以乘客數量和飛機起降次數計算，是世界上第二繁忙的機場。2024年旅客總數1億806萬7766人次。

2. 杜拜國際機場（DXB）

杜拜國際機場是阿拉伯聯合大公國杜拜的主要國際機場。該機場的經濟影響為267億美元，佔地7200英畝。2024年旅客總數9233萬1506人次。

3. 達拉斯/沃斯堡國際機場（DFW）

因面積龐大而橫跨兩個縣，是美國航空最大的樞紐，也是以乘客數量計算的第四繁忙機場。2024年乘客總數8738萬1786人次。

4. 東京羽田國際機場（HND）

羽田機場也稱為東京國際機場，有時縮寫為東京羽田機場，是服務大東京地區的兩個國際機場中較為繁忙的一個，另一個是成田國際機場。2024年旅客總數8590萬617人次。

5. 倫敦希斯洛機場（LHR）

希斯洛機場是倫敦主要的國際機場，也是倫敦機場系統六個國際機場中最大的機場。該機場由希思羅機場控股公司擁有和營運。 2024年旅客總數8388萬4572人次。

6. 丹佛國際機場 （DEN）

丹佛國際機場每年為科羅拉多州地區創造超過260億美元的收入，是美國第五繁忙的機場，也是全球最大的航空市場。2024年旅客總數8235萬8744人次。

7. 伊斯坦堡機場（IST）

伊斯坦堡機場是土耳其伊斯坦堡的主要國際機場。位於該市歐洲一側的阿爾納武特基區。2024年乘客總數8007萬3253人次。

8. 芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）

位於伊利諾州芝加哥西北側，是世界第二繁忙的機場，也是美國最重要的交通樞紐之一。2024年乘客總數8004萬3050人次。

9. 印度甘地德里國際機場（DEL）

英迪拉甘地國際機場是印度首都德里的主要國際機場。該機場佔地5106英畝，位於德里帕拉姆。2024年旅客總人數 7782萬0834人次。

10. 上海浦東國際機場 （PVG）

上海浦東國際機場是中國上海兩座國際機場之一。浦東機場主要提供國際航班和少量國內航班。2024年乘客總數6787萬0039人次。

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