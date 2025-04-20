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誤踩北京榴槤外交陷阱？越南榴槤對中出口雪崩83％

2025/04/20 15:00

越南榴槤遭中國卡關，對中出口雪崩，價格慘跌。示意圖。（路透）越南榴槤遭中國卡關，對中出口雪崩，價格慘跌。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是全球最大榴槤消費國，1年進口量近70億美元（約台幣2275億），北京向更多國家開放新鮮榴槤市場，展開「榴槤外交」。正當東南亞國家的榴槤深度仰賴中國市場之際，北京今年突然祭出貿易障礙，造成越南榴槤對中出口雪崩83%，價格暴跌66%，慘不忍睹。

隨著東南亞榴槤對中國市場依賴度持續攀升，中國突然在今年祭出新的貿易障礙，要求對泰國及越南的進口榴槤逐批檢測，造成2國榴槤出口卡關，其中越南榴槤量價齊崩。

根據《越南快訊》最新報導，Ri6榴槤的農場價為每公斤 3.5萬至4萬越南盾（45.5元至52元），金枕頭農場價為6萬至7萬越南盾（約台幣78元至91元），價格僅一年前的3分之1。

Phong 在湄公河三角洲前江省擁有一個半公頃的榴槤園，榴槤已可以採摘，買家卻少得可憐，他苦嘆，現在唯一的選擇就是以每公斤 4.5萬越南盾（約台幣58.5元）左右的價格，賣給小零售商。

榴槤貿易商Minh Thai也指出，去年每天為出口到中國的企業購買 30 噸榴槤，今年因3 月出口開始放緩，每天只採購約 3 至 4 噸榴槤在越南當地市場銷售。

越南芹苴市和檳知省等其他榴槤種植區的大多數貿易商也停止採購。部分已經採購榴槤的貿易商說，由於出口面臨嚴格檢查，只能以高於購買價 1萬越南盾的價格出售，幾乎沒有利潤。

根據越南統計，2025年前兩個月，越南榴槤出口暴跌69%至5270萬美元（約台幣17.1億），對中國的出貨量雪崩83%，只剩2700萬美元（約台幣8.7億）。

越南果蔬協會示警，如果不迅速解決檢驗和通關問題，當地榴槤產業可能面臨更大挫折。

中國正在國內大舉種植榴槤。示意圖。（法新社）中國正在國內大舉種植榴槤。示意圖。（法新社）

正當中國對東南亞國家的榴槤設置貿易障礙之際，也在當地國內大舉種植榴槤。《南華早報》指出，隨著對經濟成長的擔憂日益加劇，很少有產業能像榴槤種植業一樣帶給業內人士如此光明的感覺。近年來，從山西的煤礦主到廣東的製造業老闆，大量資金流入榴槤種植產業。

除了海南外，一些更大膽的行業投資者已經將目光投向西雙版納，該地成為新的寵兒。王先生（Micheal Wang）說，去年接待了800多批尋求投資榴槤種植園的老闆，他說，西雙版納的榴槤種植業與2020年的海南非常相似，都處於爆炸式增長的狀況。

至於中國榴槤能否取代東南亞，中國第一家、也是最大的榴槤種植商-海南省優旗農業公司在當地種植20 萬棵榴槤樹，總經理杜百忠（音譯）表示，中國產榴槤取代進口榴槤的想法只是「一廂情願」。

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