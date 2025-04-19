美國唯一稀土礦商反砍中國 切斷供應

MP Materials表示，其70%以上的收入來自稀土礦石的銷售，其中近一半目前在加州提煉並銷往中國境外。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為應對中國的報復性關稅和出口管制，美國唯一稀土礦商MP Materials公司宣布，將停止向中國運送稀土精礦。

MP Materials在一份聲明中表示，他們一直在為這一刻做準備，這體現「為抵禦短期混亂，並變得更加強大而建立的長期願景」。

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公司還表示，以中國實施課徵125%的關稅出售其「關鍵」材料既不符合商業理性，也不符合美國的國家利益。

MP Materials表示，其70%以上的收入來自稀土礦石的銷售，其中近一半目前在加州提煉並銷往中國境外。該稀土精礦產自加州礦場，包含17種金屬，用於生產磁鐵，有助於將電能轉化為電動車、手機和其他電子產品的動能。

公司表示：MP已投資近10億美元，用於恢復美國完整的稀土供應鏈。目前，位於加州的精煉廠正在加工近一半的稀土產品，幾乎所有稀土都銷往中國以外的市場，包括日本、韓國和美國。此決定是在川普總統下令調查對所有關鍵礦產進口可能徵收的新關稅之後做出。





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