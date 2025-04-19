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黃金漲勢沒極限？華爾街最新目標價出爐 高盛喊出驚人預測

2025/04/19 08:54

黃金價格屢破新高。（美聯社資料照）黃金價格屢破新高。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢破新高，美國總統川普上任後關稅政策不確定性，引發通膨，並拖累經濟成長擔憂後，黃金做為避險資產，年初迄今已漲近28%，且自4月8日以來已上漲約7%，隨著經濟擔憂加劇，高盛和花旗等投行紛紛上調了黃金價格預測。

現貨黃金價格週四（17日）一度觸及每盎司3357美元，再創高點，過去一週漲幅超過5.7%。

華爾街見聞報導，高盛最新的研報指出，自4月8日以來，約7%的金價漲幅中，主要的推動力來自「亞洲官方買盤」，而非大量的投機資金湧入，報告強調，大部分價格變動都發生在亞洲交易時段。

金價再創新高之際，還正值鮑爾前1日表達了對川普關稅範圍超出預期的擔憂，認為這可能威脅聯準會（Fed）控制通膨和刺激經濟成長的雙重使命。

鮑爾此番言論引發了川普總統的強烈反應，他公開指責鮑爾的利率行動「太遲且錯誤」，並一直呼籲鮑爾降息以刺激經濟成長，並且揚言再不降息就要解雇他。

面對不斷上升的經濟憂慮，高盛分析師將其年底黃金價格預測從先前的每盎司3300美元上調至3700美元。

高盛甚至預測，在極端風險情境下（例如美國與中國貿易戰升級和對經濟衰退的恐懼，以及Fed淪為政治工具），到2025年底黃金價格可能飆升至每盎司4500美元。

除高盛外，花旗（Citi）研究的分析師也加入了上調預測的行列，將其未來3個月的黃金價格預測從每盎司3200美元上調至3500美元。

其他像是德意志銀行（Deutsche Bank），預計到2026年黃金將達到每盎司3700美元，這表明長期的地緣政治不穩定和通貨膨脹趨勢；澳盛銀行（ANZ）對黃金年底目標價為每盎司3600美元；盛寳銀行（Saxo Bank）將目標價更新為每盎司3500美元。

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