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資本市場應變論壇》證交所：協助上市公司強化海外引資

2025/04/18 19:23

面對美國關稅政策，本報18日舉辦資本市場應變論壇。證券交易所董事長林修銘表示，將協助上市公司籌資，並攜上市公司赴海外引資。（記者方賓照攝）面對美國關稅政策，本報18日舉辦資本市場應變論壇。證券交易所董事長林修銘表示，將協助上市公司籌資，並攜上市公司赴海外引資。（記者方賓照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普宣告對等關稅政策，證交所董事長林修銘參加本報「資本市場應變論壇」時表示，全球經濟局勢因為關稅更加詭譎多變，不過上市公司在經歷上次美中貿易戰、後疫情時代後已經及早佈局，對此次變局有一定程度的應變能力，證交所也會積極發揮一般板、創新板籌資能力，以協助上市公司籌資，並攜上市公司赴海外引資。

對等關稅攪亂全球總經局勢，林修銘指出，近年台灣高科技產品對美出口快速成長，今年第一季台灣對美出口金額達330億美元，年增34%，占總出口比重高達26%，若真的徵收32%關稅，對電子零組件、資訊產業將有重大衝擊，主計總處初步評估將使今年經濟成長率下修超過1%，關稅問題也必將讓全球供應鏈陷入混亂。

林修銘直指，中小企業扮演台灣產業的重要基礎，但在供應鏈重組、關稅衝擊下，恐會面臨現金流斷鏈與彈性不足的高風險，抗壓能力相對較弱，進而影響國內就業市場與經濟發展，不過經濟部、財政部等部會已經陸續推出相關補助與因應措施，如出口融資利息減碼、中小企業貸款加碼等，協助中小企業渡過難關。

至於上市公司應對，林修銘指出，許多上市櫃企業已經將生產基地分散至墨西哥、歐洲、越南等地，或於美國設立在地據點、降低稅負並貼近客戶需求，並提前備貨、重新配置產能，因此面對此次關稅變局，多數上市公司具備一定程度的應變能力與策略彈性。

林修銘也指出，台灣在AI與高科技技術領域擁有不可替代的競爭力。即便面臨較高關稅，其產品具備強大定價能力與市場需求，以輝達（NVIDIA）近期將AI供應鏈移往美國為例，台灣相關企業有能力快速滿足其需求，展現台灣在全球高科技產業鏈中的核心角色。

至於股市，林修銘則指出，近期波動幅度大，短期內投資人信心不足、市場保守是普遍現象。不過從基本面觀察，台灣企業展現出高度韌性，仍具備長期投資價值，加上企業附加價值及技術門檻高，難以被他國快速取代。即使面對高稅壓力，國際大廠仍須依賴台灣供應鏈，是企業、投資人可信賴的底氣。

林修銘表示，證交所已提醒上市公司全面檢視該政策對財務、營運及業務等影響。如屬對公司有重大影響之事項、已有市場詢問關注，應儘速發布重大訊息說明公司因應方向，藉以穩定市場信心；此外，也鼓勵上市公司可適時啟動庫藏股，目前已有100多家企業參與，預期未來會再增加。

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