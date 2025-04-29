高盛估本週約65％公司執行庫藏股 回購全年金額估達43.87兆

美股大買家回來了，高盛估本週約65%公司執行庫藏股（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股經歷了1個月的庫藏股靜默期後，根據高盛估算，美股企業已重新進入庫藏股週期，這措施將持續至6月13日，高盛預計目前約有40%的公司已進入買回週期，到本週末將有約65%的公司進入，估計全年回購授權將創下1.35兆美元（約新台幣43.87兆）的新紀錄。

外媒報導，上週高盛看到庫藏股買回資金略有增加，開始顯示出企業進入回購開放期的跡象，企業下達了額外的購買指示。

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報導指出，上週的庫藏股資金流動量是2024年迄今每日平均成交量的1.2倍，是2023年迄今每日平均成交量的1.8倍，比前1週增加了約10%。

在產業分佈上，金融板塊再次成為最活躍的回購板塊，其次是工業板塊和可選消費板塊。考慮到近期的市場動態，接下來的回購開放窗口期間的資金流動情況以及企業行為變化的速度，將非常值得關注。

根據最新公告，高盛指出，上週是新回購授權的活躍週，1週內共有31項新回購計畫獲批，總金額達858億美元（約新台幣2.78兆），其中，最大的回購項目是Google母公司Alphabet宣佈斥700億美元回購。

高盛目前估計2025年至今累計回購授權總額達4633億美元（約新台幣15.05兆），全年回購授權將創下1.35兆美元的新紀錄，實際執行回購金額將略低於1.1兆美元（約新台幣35.75兆）。

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