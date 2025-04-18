賴清德夜宴面板大廠與相關公協會 彭双浪呼籲政府將顯示器納入重點產業

賴清德夜宴面板大廠與相關公協會 彭双浪呼（左）籲政府將顯示器納入重點產業（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕Touch Taiwan 2025智慧顯示展今日落幕，總統賴清德雖因公務繁忙，16日未出席今年的開幕式，不過據了解，賴清德當天晚上仍抽空與經濟部部長郭智輝一同宴請面板上下游業者以及相關公協會聽取業者意見。友達董事長彭双浪藉此機會呼籲政府，應重新審視台灣產業政策，將顯示器納入重點產業之一，透過政府引導與資源投入，持續強化產業競爭力。

彭双浪指出，顯示器是很專業技術，但是從本次展會人潮踴躍情況來看，市場對未來顯示技術的應用與發展潛力抱持高度期待，未來顯示技術更是一個非常重要的人機介面。

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台灣顯示產業為台灣第二大產業，年產值超過1兆新台幣，帶動約15萬名從業人口，更是國產化程度最高的高科技產業之一。

過去20年累積的技術與供應鏈能量，現在正在支撐台灣半導體設備的國產化進程。

此外，近期美國商務部也點名幾大產業是重要戰略性產業，希望赴美投資，半導體之外，顯示器也在其中，顯示其重要性。對此，彭双浪呼籲政府應重新審視台灣產業政策，將顯示器納入優先發展項目，透過政策引導與資源投入，持續強化產業競爭力。

台灣顯示器總會TDUA理事長、友達總經理柯富仁更在赴宴前整理許多內容，當面向總統報告。

柯富仁說，Touch Taiwan舉辦至今已14年，近年展出內容從技術到各顯示應用，與2019年賴總統擔任行政院院長時召開智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）、推動的「台灣顯示科技與應用行動計畫」有很大關係，這是顯示器產業從生產製造走向創新應用的關鍵政策，如今隨計畫到期，期待政府能提出新的顯示器政策，引領產業持續發展。

柯富仁指出，面板科技正是賴總統力推的五大信賴產業之基石，無論是半導體、人工智慧、軍工以及安控到次世代通訊，很多都牽涉到面板累積技術，彼此有很深的連結，也期待政府對於顯示器的產業政策能有延續性。

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