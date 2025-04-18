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名師解盤》蔡明翰：台積電法說報喜難救市 台股觀望氣氛濃厚

2025/04/18 15:31

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美股弱勢震盪，主要兩大關鍵，第一是市場對於關稅的不確定性相對憂慮，市場信心相對較弱的狀況下，導致美股還是有一定壓力存在，第二是聯準會動向，聯準會鮑爾有公開提到，短時間而已，看到聯準會不會有降息動作，最主要關鍵是還是關稅議題，未來通膨預期走高，經濟不確定性，未來除非有經濟數據支持，通膨往下走，聯準會才會有降息動作，但這個論點一出之後，歐盟降息一碼，總統川普也發表言論，認為美國也應該降息，批評鮑爾動作遲緩，應該要開除掉。在這些衝突下，美股昨天稍有震盪壓回。

但比較好現象，主要壓力都在綜合指數，科技族群相對較輕，導致週五亞股並沒有太大壓力，可以看到亞洲指數出現微幅震盪走高，台股很大重心在台積電法說，因為法說優於預期，台積電股價在今天稍微跌深反彈，帶動加權指數呈現微幅開高，但開高到5日線附近，隨即見到比較明顯獲利了結，並且市場因為關稅，呈現比較觀望氣氛，成交量能持續走弱，這樣情況下，指數無法站回5日線，維持一個比較觀望的態勢，資金流還是比較擔憂晶片關稅，整體看到電子族群還是較為弱勢，資金持續流向非電，其中看到原物料、航運、生技都有表現相對強勢，代表目前確實資金由電子流出的狀況並沒有太大改變，但回過頭來，台積電法說不只上季財報優於預期，近期在AI族群一定雜音，在前段ASML財報不如預期，其中提到客戶目前在先進製程拉貨比較明顯趨緩，市場原本擔憂，台積電展望可能相對疲弱，但台積電昨天說法，還是提到客戶在需求端並沒太大變化，提到先進製程晶片，還是供不應求，比較快速發展是先進封裝，是公司未來重要發展方向，還是維持25%左右營收年增率不變，雖然說法說會外資不斷提及，對於關稅可能的衝擊，台積電並沒有辦法有效的回答，目前關稅是國與國關係問題，不是台積電也不是晶片產業可以決定的發展，只能提到各客戶需求沒有明顯轉變，對於未來看法還是樂觀。

就目前角度，基本面表現亮眼，晶片關稅衝擊還是有很大想像空間，自然導致財報展望優於預期，但股價仍沒辦法有效反應，台積電今天表現還是震盪整理，後續比較重要關鍵，還是要等待關稅不確定因素確定之後，股市才會有比較大的走揚空間，短線還是盡量以非電族群為操作方向，長線投資人要用最起碼5個月以上角度，等待恐慌時間點拉回，績優AI股仍可持續逢低布局。

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