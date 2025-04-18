北京打擊波音迴力鏢 中國產客機C919缺美零件恐飛不起來

分析師稱，如果中國停止從美國購買飛機零組件，C919項目將陷入停滯。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰不斷升級，傳中國已對波音下達進口禁令，上個月抵達上海附近工廠的1架波音飛機似乎正在返回西雅圖。美媒認為，波音一直是美國對中最大的工業出口商，反觀中國商飛則高度依賴美國技術，可能因波音禁令遭池魚之殃，若中國停止從美國採購飛機零組件，北京所支持的國產C919客機項目將陷入停滯，或者死亡。

《華爾街日報》報導，中國已告知國內航空公司暫停訂購新的波音飛機，並在接收飛機訂單前先獲得批准。不過，中國商飛生產飛機的速度並不快，這意味著該公司無法迅速填補訂單，若說美中爭端能讓誰受益，可能就是空中巴士。

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值得注意的是，北京將飛機納入與美國的貿易戰，無意中暴露一個弱點，突顯美國對中國商飛的影響力，該公司的主要商用飛機機型C919之所以適航，是因為它採用包括美國GE航空航天（GE Aerospace）、漢威聯合（Honeywell International）和RTX在內的美國公司的關鍵技術。

而且，美國總統川普有相當大的權力，阻止美國公司向中國商飛供貨，川普第一個任期就考慮過這樣做，加上華盛頓一再以美國國家安全考慮為由，禁止向中國供應其他技術，如先進製程的半導體。就在本週，輝達披露川普政府對該公司向中國出口晶片的新限制。

報導指出，儘管中國商飛在國際推銷C919，到目前為止，其主要認證都在中國國內，西方國家仍然在該領域佔據主導地位。

美國戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀，曾在社群平台X秀圖顯示中國C919仰賴國外技術。（圖取自葛來儀X帳號）

美國銀行分析師艾普斯坦（Ronald J. Epstein）近日在報告中稱，與許多其他行業不同，商業航空業並沒有對中國的低成本製造業產生依賴。此報告對北京能否長期堅持對波音的立場表示懷疑。艾普斯坦還寫道：「如果中國停止從美國購買飛機零組件，C919項目將陷入停滯，或者死亡」。

報導認為，倘若中國暫停購買波音飛機的做法持續下去，最終可能適得其反，造成中國商飛在獲得全球競爭力之前，慘遭不利影響。因為多年來，波音一直是美國對中最大的工業出口商，美國國際貿易管理局數據顯示，去年美國向中國出口近120億美元的飛機、航天器和零件，而從中國的進口幾乎「掛零」。

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