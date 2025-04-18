焦點股》國喬：3月營收大增外資力挺 股價大漲

泉州國亨正式量產挹注，國喬3月營收大增。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到轉投資的泉州國亨廠正式開始量產，塑膠股國喬（1312）3月營收狂飆至26.47億元、月增47.8%、年增188.85%，外資連續三日買超合計2248張，今日股價開高走高，截至10:13分為止，股價上漲0.55元、暫報11.25元、成交量超過4000張。

國喬石化年初即表示，雖然去年表現不佳，但展望2025年泉州國亨3月正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，將透過技術創新、開發差異化產品，加速產品高值化發展，維護整體營運發展的穩定性。

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此外，國喬3月也宣布研發中心成功研發出新一代生質尼龍，採用玉米和蓖麻油做為主要原料，用生物技術替代石化技術路徑的原料，減少對石化原料的依賴，可降低約50%的碳足跡，將搶攻日韓市場。

法人分析，觀察近期國喬股價表現強勢，主要是外資買單持續增加，連續三日買超合計逾2200張，自營商也連續三日小幅買超合計274張，未來國喬股價走勢仍端賴外資是否持續加碼而定。

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