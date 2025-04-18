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880億元挺產業方案內容微調 卓榮泰：盼放寬申請資格

2025/04/18 09:48

行政院長卓榮泰今（18）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）行政院長卓榮泰今（18）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院祭出880億元產業支持方案因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨預告將擴大增加項目，21日將宣布整體支持方案內容，24日提出特別條例。卓揆今（18日）進一步說明，經過數次與產業界溝通，希望在申請資格能放寬、適用對象上能放大，因此在內容上有所微調，而基本架構不變，目前仍在審慎研議。

立法院會今繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，被詢及產業支持方案規模的預估金額。卓回應，針對國際經濟的情勢，貿易秩序的重整，行政院提出880億元的產業支持方案，經過數次與產業界的溝通和了解，蒐羅很多意見，期盼能夠在就內容上有所微調。

卓揆表示，希望在申請的資格上能夠放寬、適用的對象上能夠放大，而且有一些產業界的意見，也可能必須考量納入，因此下週正式提出前，目前還在審慎研議中。

卓榮泰也強調，可以向大家報告的是，原來支持方案880億元的基本架構不變，僅做內容上的一些微調。

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