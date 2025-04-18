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可成外資股東提4席董事名單 澄清非為爭奪經營權

2025/04/18 09:29

可成外資股東提名4席董事候選人。圖為一般董事候選人王亞倫。（業者提供）可成外資股東提名4席董事候選人。圖為一般董事候選人王亞倫。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）今年將進行董事全面改選，近日該公司已提出今年共7席董事名單。而持股1%的外資股東也參戰，提名1席董事、3席獨董，總共4席候選人名單，外資股東之一、TIHIM代表王亞倫表示，提名董事不是為了爭奪經營權，而是希望讓可成的營運及未來發展更好。

本次外資股東提名的名單中，一般董事候選人王亞倫，獨董則為許兆慶、林祺卫、黃科傑。王亞倫表示，名單是完全依照可成的近年規劃來考量，包含轉型領域、 醫療生醫、半導體科技、東南亞人脈、多角化佈局等，此時也是好的併購時機，有國際財務投資專家輔佐，能加速達成公司積極轉型的目標。

王亞倫也指出，外資股東提名的候選人包含唯一的會計師與唯一的律師，可協助公司達到國際化的公司治理，保護與維護公司的經營團隊、員工與利害關係人的權益。王強調，可成是上市公司、而非私人家族企業。眾人皆知，監督促進成長，而「你我都希望可成進步，決定可成需要你才成」。

王亞倫的聲明中也指出，台灣史上第一個的外資股東行動主義，已歷經3年，可成自從此行動後，現金股利也從原本的10至12元，提升到去（2024）年的15.5元，創下股利新高紀錄，庫藏股的實施執行率也自原有的6成提升到超過9成，也讓外資股東感到十分欣慰。

王亞倫表示，外資股東是為了眾多的小股民爭取股東該得的權益，一路走來，相較於其他亞洲國家格外不容易，從一開始的股東提案被董事會非法剔除，到被可成提告涉嫌刑法加重毀謗罪、加重妨害信用案件，等於用股東的錢告股東，特別是他常常必須為此，自新加坡臨時往返台灣，感到身心俱疲。

但王亞倫指出，去年看到可成在自身的投資布局上也化身主動型股東，對投資的醫療器材廠商鐿鈦（4163）管理層施壓，發出股東聲明，抨擊鐿鈦（4163）「恐嚴重損及股東利益，亦有悖創造股東利益之目的」，呼籲小股東勿盲目支持公司管理層。由此可見，可成是同樣落實與支持股東行動主義的。

王亞倫聲明中也指，去年7月可成內線交易。可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，不法獲利4至5千萬元；調查局北機站、台北市調查處去年7月18日聯合搜索可成科技等處所，約談洪水樹家族共9人到案。台北地檢署並依違反證交法命洪水樹1千萬元交保、洪天賜5百萬元交保。此時，深深覺得身為股東，我們應該輔佐公司，勿再有爭議事件而影響公司商譽。

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