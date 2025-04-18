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美國貨運業持續衰退 ! 小摩揭「這因素」要15年才能恢復正常

2025/04/18 10:14

美國貨運業持續衰退，沒有緩解的跡象。（法新社）美國貨運業持續衰退，沒有緩解的跡象。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貨運業自2023年以來持續處於衰退狀態，現今更因川普政府的嚴厲關稅，恐進一步將加劇多年的產業低迷。摩根大通（JPMorgan）分析，美國貨運業疲軟，新增卡車數量卻上升，自2020年以來成長18%，這導致美國運能過剩，以目前的速度評估，可能需要15年才能恢復正常水平 。​

​分析師表示，美國貨運行業承擔了超過70%的美國境內貨物運輸，對供應鏈和就業市場具有深遠影響，對美國經濟具重要性。​但自2023年以來，美國貨運業持續陷入衰退，截至2025年4月尚未出現明顯復甦跡象。​

據報導，全球領先的卡車製造公司Traton指出，全球貿易的不確定性，正迫使美國卡車司機延後訂單。

美國一家為行業指標的貨運公司J.B. Hunt，在週三公布2025年第1季營收為29.2億美元（約新台幣949億元）、年降1%，營業收入為1.787億美元（約新台幣57.8億元）、年降8%，每股盈餘為1.17美元、年降4%。這反映出市場對貨運需求疲軟和產能過剩的擔憂，導致股價一度下跌9% 。

據報導，J.B. Hunt已將2025年的資本支出計劃削減2億美元（約新台幣65.04億元），並表示客戶正在觀望關稅政策的影響，推遲供應鏈調整計劃。

專家指出，川普政府於2025年初重新實施的關稅政策，對貨運需求和成本產生進一步壓力，預計將使美國貨運市場在今年底前再萎縮10%。

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