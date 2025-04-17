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安泰銀擬配現金股利0.38元 董事席次11席減至9席

2025/04/17 20:45

安泰銀董事會今日決議，每股擬配發現金股利0.38元。（業者提供）安泰銀董事會今日決議，每股擬配發現金股利0.38元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀（2849）2024年稅後盈餘13.26億元、EPS為0.68元，董事會今日決議，每股擬配發現金股利0.38元，配發金額與去年相當，配發率略減．以今日收盤價13.1元計算，現金股息殖利率2.9%。

近月再傳併購議題的安泰銀，將於6月13日召開股東常會，並進行董事改選。安泰銀董事會已決議，將原本包含3席獨立董事在內的11席董事席次，縮減席次至９席，其中同樣包含3席獨董，原因是為提升公司治理，達成獨立董事席次占比達3分之1的目標。

根據安泰銀公告的董事被提名人名單，3席獨立董事包括隆力集團提名的前安泰銀行財務長李治平、星曆精密有限公司總經理Kwok Yin Yee，以及由宏泰集團提名的前台灣金聯董事長呂政璋。

6席一般董事中，3席由隆力集團提名，包括現任安泰銀行董事長俞宇琦、現任董事Zhang Yumeng（張雨濛）及英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership。另3席為宏泰集團提名代表，包括安泰銀行副董事長蔡文賢，及上月甫變更的法人代表林子瑞、葉孟恆。

2023年安泰銀行EPS 0.56元，董事會決議配發0.38元現金股利，2024年EPS增至0.68元，卻也配發0.38元現金股利，安泰銀表示，因美國關稅戰造成全球金融市場極大變數，董事會認為須有所因應，但又須回饋股東，因此決議配發與去年相同的金額，配發率則略降。

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