研華攜手氫谷動能 首量國產氫能電巴完成路測

研華智能服務事業群資深協理林威佐（左）、氫谷動能董事長鄭英豪（右）。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（ 2395）今日宣布與高雄氫谷動能公司共同合作，協助其自主設計與製造的台灣首輛國產氫能電動巴士導入AI解決方案、展開智慧化升級，並於近日順利完成首次公開道路測試，展現台灣製造的技術實力，也為國內邁向綠色運輸奠定關鍵基礎，後續將助力推動國內新能源智慧交通發展。

研華此次協助通過道路測試的氫能電動巴士，搭載日系2.5 代85kW燃料電池、國產235kW 直驅式馬達及36kWh 輔助電力系統，並配備30公斤容量供氫模組，填充氫氣的時間約15分鐘，續航力為450公里以上，並在AI解決方案輔助之下，有利於提升行車安全、管理駕駛行為，以及提醒預防性維修以及降低支出成本。

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研華智能服務事業群資深協理林威佐表示，公司專注於透過AI邊緣運算與車載智慧平台，賦予交通載具更多即時感知與智慧判斷的能力。旗下AI解決方案整合車輛行駛數據分析能力，並支援前車距離監控、車道偏移警示、盲點偵測、駕駛異常行為辨識等安全功能。

林威佐說，這項系統也涵蓋到站預報、多媒體廣告播放、車隊調度與駕駛班表管理，協助營運業者全面提升行車安全與營運效率，降低故障率與事故風險。隨著氫能技術的快速發展，研華將持續協助合作夥伴打造數位化、智慧化、且符合永續發展的氫能新世代車隊。

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