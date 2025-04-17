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FIDO參與臺灣資安大會秀實力 以Passkey引領免密碼新未來

2025/04/17 20:00

國際身分識別標準組織—FIDO聯盟臺灣分會參與臺灣資安大會秀實力。（FIDO聯盟臺灣分會提供）國際身分識別標準組織—FIDO聯盟臺灣分會參與臺灣資安大會秀實力。（FIDO聯盟臺灣分會提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕2025年臺灣資安大會於本週盛大登場，國際身分識別標準組織—FIDO聯盟臺灣分會攜手數十名會員代表熱烈參與，展現FIDO技術在資安應用領域的深厚實力。現場不僅展示多項創新無密碼身分驗證應用，更獲得數位發展部、數位產業署與資通安全署等多位資安首長的到場支持與肯定。

數位發展部官員指出，FIDO所帶來的安全性與可靠性，正是我國邁向零信任架構與數位韌性的重要基石。期許臺灣分會的會員們持續深耕，打造更安全、更友善的資安環境。

FIDO聯盟臺灣分會也表示，將持續與國內外夥伴攜手合作，推動身分識別與認證技術創新，為臺灣資安產業注入更多能量，並鞏固全民數位信任的基礎環境。

在FIDO聯盟臺灣分會張心玲號召下，FIDO聯盟臺灣分會會員代表與資安首長快閃合影，場面熱絡，充分展現政府與產業對FIDO技術的高度重視，參與的會員包括神盾、工研院、東擎、來毅、臺網、偉康、全景、帝闊、網際威信、動信、Swissbit、關楗、池安、誠雲、歐生全、臺灣資通產業標準協會等。多位首長對於FIDO所推動的「免密碼登入」理念與實踐成果給予正面評價，並指出FIDO技術在提升數位生活安全性及便利性方面，扮演關鍵角色。

FIDO聯盟不僅活躍於CES、RSAC、MWC等國際大型展會，在本次臺灣資安大會中更以實際行動落地推廣其標準與理念，象徵臺灣已成為亞太區重要的FIDO應用熱區，未來可望帶動更多產業導入無密碼解決方案，邁向更安全的數位未來。

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