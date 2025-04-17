逾6成德商盼強化與台經貿合作 5成估川普關稅影響負面

德國經濟辦事處今指出，66.1%德商期待德國新上任政府強化與台灣的經貿投資關係。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕德國經濟辦事處今指出，逾5成受訪德商認為，美國關稅政策將對營運產生負面衝擊，不同於德商對於川普的悲觀看法，逾6成德商期待德國新上任的政府強化與台灣的經貿投資關係。

美國啟動232調查，有可能對台灣半導體相關產品加徵關稅，德經處今指出，52.6%在台德商反映，對企業營運可能會有負面影響，47.4%認為無影響，沒有受訪者認為有正面影響。

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至於因應美國關稅的策略，36.2%德商考慮調整供應鏈策略，25.2％德商認為應加強台灣在地合作關係、25.5%認為應開發取代市場。

相較於對於川普政策的悲觀，德經處調查顯示，逾7成德商認為德國大選結果對台營運與台德經貿關係上，無顯著影響，約2成認為有正面影響，66.1%受訪德商期待德國政府強化與台灣的經貿與投資關係。

另據「2024／2025年德國商業信心調查報告」，德經處亦指出，59.3%德商將台灣作為其亞洲銷售中心，同時約6成德商擔憂台灣未來能源供應的穩定性，為解決能源問題，德商認為分散能源來源、建立強韌的備用系統，以及增加對再生能源的投資等作法，是可行的解決方案。

談及在台投資意願，德商自去年近50%的高峰後，今年降低至40%，趨於歷年平均水準。影響投資意願的主要因素包括全球經濟不確定性與政經局勢變動的風險，至於兩岸關係雖仍具影響力，但相較於過往，對企業投資決策的影響已減弱。

德經處也公布「第一季度台德貿易概況報告」，進一步觀察台灣出口德國貨品中，資通訊產品出口額年減12.7%、電子零組件業年減14.6%、汽車及運輸設備業年減0.6%、基本金屬年增5.5%、機械設備業持平。

台灣進口德國貨品中，化學品年增5.7%、汽車及運輸設備業年減22%、電子零組件業年增7.7%、光學製品製造業年增55.3%。

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