晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

果汁廠金利食安5月中上櫃 每股承銷價暫定35元

2025/04/17 19:23

金利食安預計5月中掛牌上櫃，每股承銷價暫定35元。（金利食安提供）金利食安預計5月中掛牌上櫃，每股承銷價暫定35元。（金利食安提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以量產HPP無添加冷壓蔬果汁聞名的金利食安（7743）預計5月中掛牌上櫃，每股承銷價暫定35元。金利食安總經理殷豪表示，公司將持續強化國際市場布局，搶占全球HPP市場的先機。

金利食安是亞洲第一家量產HPP無添加冷壓蔬果汁專業食品廠，近年來，消費者對於健康飲食的需求日益增加，帶動冷壓蔬果汁與機能性食品市場迅速擴展。

金利食安去年營收達6.42億元，稅後淨利6200萬元，每股盈餘1.85元。核心產品冷壓蔬果汁占營收比重高達近9成，透過自有品牌「純在」（Natural Benefits），將高品質的冷壓蔬果汁銷售至國內外連鎖賣場、便利商店及知名航空公司。

同時透過「品純萃」（Natural Essence）品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，持續滿足機能性健康飲食市場的多元需求。

殷豪表示，公司所採用的HPP技術，能夠透過超高壓環境，有效消滅食品中的病原菌和腐敗微生物，保留天然營養素，這項技術不僅延長產品保存期限，也避免使用防腐劑，符合現代消費者對「無添加、少加工、健康飲食」的期望。

他並指出，公司擁有兩台HPP設備及完整的自動化生產線，目前營收主要來自台灣市場，占比超過80%，外銷則約占10%-20%，主要出口至日本、美國等地，未來將持續強化國際市場布局，搶占全球HPP市場的先機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財