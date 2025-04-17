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全球AI基礎設施投資大爆發 劉揚偉：任何一國都很難與台灣脫鉤

2025/04/17 17:48

鴻海董事長劉揚偉今赴工總會員代表大會，就生成式AI應用領域，進行專題演講。（記者方賓照攝）鴻海董事長劉揚偉今赴工總會員代表大會，就生成式AI應用領域，進行專題演講。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕鴻海董事長劉揚偉指出，近期全球科技巨頭包括OpenAI 、Google、Meta陸續宣布擴大AI （人工智慧）基礎設施、資料中心，目前台灣擁有8、9成與AI相關的市場佔有率，這是台灣的機會，「不管是哪一個國家都很難與台灣脫鉤，我們要有這個信心」。

劉揚偉今赴「中華民國全國工業總會會員代表大會」，就生成式AI應用領域，進行專題演講。

劉揚偉指出，根據IDC（國際資料公司）預估至2030年，AI對全球經濟累積貢獻達到19.9兆美元的產值，市場規模相當龐大，陸續也聽聞由OpenAI 、軟銀、甲骨文和投資公司MGX 聯合創立的美國AI合資企業「星際之門計劃」（Stargate LLC），宣布2029年要在美國投資5000億美元的AI基礎設施。

此外，Amazon（亞馬遜）也將在今年支出1000億美元用於AI基礎設施，Microsoft（微軟）今年也要投入800億美元擴建支援AI運算的資料中心，Google今年的資本支出750億美元用於擴建AI相關業務，Meta規劃今年新建規模上看650億美元的資料中心。

劉揚偉表示，「這一方面其實也是台灣的機會，目前台灣佔據8、9成與AI相關的市場佔有率，如果我們能夠在新的AI發展中持續有如此佔有率，我相信不管是哪一個國家都很難與台灣脫鉤，我們要有這個信心」。

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