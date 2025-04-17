中國施壓擋台灣入CPTPP 邱志偉：盼日本助攻「入會關鍵年」

民進黨立委邱志偉日前拜會日本參議員北村經夫，盼台日在半導體、無人機、氫能科技等關鍵產業加強聯結。（圖由邱志偉辦公室提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣2021年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），3年多來被擱置未決。立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、民進黨立委邱志偉今（17日）表示，今年是最有可能推進台灣入會的關鍵時刻，他日前拜會多位日本內閣成員及國會議員，盼日方於CPTPP會議提議設立「台灣入會工作小組」，進而推動入會案進度。

中國於2021年9月16日提出申請加入CPTPP，台灣也於同年9月22日遞件。對此，邱志偉今向本報表示，我國已在制度上做好充分準備、完全符合CPTPP高標準，卻遭部分成員國以政治考量冷處理，無法進入實質審查程序，這樣的不公平待遇，無疑是對自由貿易原則的打擊。

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邱志偉14日展開二天訪日行程，積極拜會多位日本內閣成員與國會議員重要人士，呼籲日方應於CPTPP會議中主動提出設立「台灣入會工作小組」，盼台灣入會案不再擱置。特別是國際政經情勢變動不明的此刻，CPTPP對全球貿易及台灣的重要性將持續增加。

邱志偉評估，當前CPTPP輪值主席國是澳洲，若未來輪值主席國為較親中的東南亞國家，入會難度恐更高，故今年是最有可能推進台灣入會的關鍵時刻。他與日本國會「日華懇」CPTPP研究小組召集人、參議員北村經夫會面時，雙方一致認為台灣加入有助區域供應鏈安全與經濟合作穩定發展，並討論美國對等關稅對日本台灣與全球的影響；日方席間坦言部分成員國確實受到中國壓力，導致台灣案遲遲無法啟動，這更加凸顯台灣國會出面奔走、進行議員外交的重要性。

「台灣不應成為地緣政治角力的犧牲者，更應享有與其他申請國相同的審查待遇」，邱志偉強調，未來十年，CPTPP多將由立場親中的東南亞與中南美國家擔任輪值主席國，若不把握澳洲任主席國推動入會，台灣入會案將更加被動。他也向日方建議，可與美台共同推動三邊經濟架構，並與日方在半導體、氫能、無人機等領域深化合作，將現有的台日經濟夥伴委員會（EPC），升級為類似自由貿易協定的台日經濟夥伴協定（EPA）。

民進黨立委邱志偉日前拜會日本眾議員木原稔，盼高雄與熊本要在半導體、觀光上加強合作。（圖由邱志偉辦公室提供）

此外，邱志偉也和來自熊本的前防衛大臣、眾議員木原稔會面，針對協助戶籍登記問題表達感謝。木原稔談到，台積電熊本廠對熊本協助很大，而當地目前的水電資源都很充足，但半導體人才部分仍需要台灣協助，未來要更多半導體R&D專業人才，台日應據此強化交流。

邱志偉則說，全球最大的晶圓先進製程聚落就在高雄，北高雄也有相當大規模的橋頭科學園區，相當適合台日科技交流，高雄與熊本要在半導體、觀光上加強合作。

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