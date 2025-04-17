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富強鑫接獲中國電動車龍頭大單 在手訂單35億創新高

2025/04/17 17:13

富強鑫斬獲新能源車新訂單，在手訂單金額創新高。圖中為執行長王俊賢。（業者提供）富強鑫斬獲新能源車新訂單，在手訂單金額創新高。圖中為執行長王俊賢。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕射出成型機大廠富強鑫（6603）今舉行法說會，執行長王俊賢表示，新一波關稅戰爭對短期營運影響不大，長期更因供應鏈移轉可搶全新設備訂單機會，相對正面；公司第一季接獲中國新能源車龍頭訂單，超過20億元，推升在手訂單金額35億元、創下歷史新高，法人也估富強鑫全年營收有望創高。

富強鑫在台灣、印度與中國寧波、東莞等合計有五座生產基地，有36個直營據點、21個代理，王俊賢表示，新一波貿易戰，會變成在地生產為主，中國仰賴13億人口可撐起內需市場，而「印度設廠很關鍵」，可進一步協助外銷。

富強鑫主要客戶業別為汽車零配件，去年營收比重近6成，今年第一季更接獲中國電動車龍頭大單，總計接獲近400台的多色機，主要為大型和超大型多色機，包含1600噸有72台、1900噸以上超大型141台。

富強鑫指出，中國電動車龍頭是長期客戶，但此次訂單金額創歷史新高，與客戶設新廠、自製模式為主有關，客戶下單機台用於生產「前、後貫穿式車燈罩」和內外飾件等部件，預計今年第2季起出貨到明年底，集團因大單嫁動率推升到95%左右。

當前雖有川普關稅衝擊，王俊賢指出，全球都壟罩在關稅政策下，主要是擔憂經濟衰退；不過，王俊賢認為，中國內需13億人口可撐住內需市場， 另外，部份供應鏈移轉，和先前不同是客戶不能移轉二手機種，需要採購新機，因此供應鏈赴海外設廠相對是新商機。

富強鑫今年在客戶大單挹注下，第二季或第三季單月營收可望破5億元，全年可望寫新高，超越2022年的46億元，毛利率力拼24%到27%，但獲利較高的多色機種若出貨加快，毛利率更有望挑戰30%。

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