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首季EPS 10.77元 國巨看Q2維持成長趨勢

2025/04/17 17:04

國巨首季EPS為10.77元。（資料照）國巨首季EPS為10.77元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今日公布今年首季財報及營運成果，首季營收311.04 億元、季增3.7%、年增加9.1%，稅後淨利55.3億元、季增49.1%、年增20.5%，每股稅後盈餘（EPS）10.77元；國巨線上法說會時也表示，看好第二季維持成長動能，可應付關稅政策。

國巨首季毛利率35.6%、季增2.5個百分點、年增1.8個百分點，營業利益64.63億元，營業利益率20.8%、季增2.9個百分點、年增3.4個百分點，非營業項目淨收入7.1億元，主要來自於利息淨收入5.33億元；此外，國巨今年首季認列與芝浦電子收購案相關顧問費用1.26億元，營業利益減少約0.4%，EPS也減少約0.25元。

展望未來，儘管面對潛在的關稅調整與地緣政治升溫，國際衝突持續存在，客戶端庫存仍朝健康水位發展，國巨將密切關注市場供需動態，並對 AI 應用的營運動能與未來展望保持樂觀。

國巨也指出，關稅影響將是可應付的，且AI市場與中國電動車的趨勢將維持強勢成長，因此營收、毛利率等仍持維持成長。

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