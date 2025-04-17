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防中貨洗產地有漏洞？ 工總高層：6位碼稅號轉換、RVC認定不明

2025/04/17 16:44

為防堵國內業者對中國「開便利之門」，經濟部透過工業總會（工總）向產業說明嚴重性。（彭博）為防堵國內業者對中國「開便利之門」，經濟部透過工業總會（工總）向產業說明嚴重性。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕為防堵國內業者對中國「開便利之門」，經濟部透過工業總會（工總）向產業說明嚴重性，並輔導廠商申請反傾銷稅調查；產業界人士指出，包括鋼鐵、玻璃都有產品可透過加工後，以6位碼轉換至不同稅號的狀況，RVC（區域產值含量）認定不明也是一個問題。

美國大幅加高對中國關稅稅率，恐致中國低價貨品傾銷狀況加劇，更拉高藉他國洗產地的風險，更可能危及台灣與美國談判的信任基礎。

經濟部長郭智輝表示，針對防範違規轉運，經濟部已提出四項作法，除監測貿易量與高風險廠商、加嚴裁罰違規外，再來就是加速反傾銷調查，目前經濟部已委託工總針對廠商提出外國貨品傾銷的狀況，輔導廠商有關提告反傾銷稅的申請事宜，最後是加強對業者宣導洗產地的嚴重性。

中國低價貨品傾銷恐拉高洗產地風險，郭智輝表示，考量扣件、工具機等產業的部分材料是從中國進口到台灣來加工，因此經濟部目前首先向扣件、工具機等業者進行宣導，經濟部已在本月15日辦理第一場宣導會，主要參與業別為機械業、電子業、金屬業、紡織業及化學業等。

工總高層受訪表示，日前工總旗下鋼鐵公會、玻璃公會都有反映產業面臨的狀況，包括中國製H型鋼、玻璃帷幕等產品透過加工後，就能以六位碼轉換至不同稅號，或是RVC（區域產值含量）認定不明，工總都會積極配合經濟部協助輔導產業。

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