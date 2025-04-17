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關稅衝擊！元太客戶提前拉貨 考慮擴大美國廠規模

2025/04/17 16:59

因應關稅衝擊，元太董事長李政昊證實，客戶希望提前出貨。（記者陳梅英攝）因應關稅衝擊，元太董事長李政昊證實，客戶希望提前出貨。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）董事長李政昊今日表示，部分客戶為避開關稅希望提早交貨，出現急單效應，目前元太產線幾近滿載，但他也擔憂長期影響市場需求。同時因應關稅戰，元太考慮擴大美國廠的規模。

Touch Taiwan盛大開展，元太攜手上百家合作夥伴，打造規模空前的電子紙產業專區，為此次展覽一大亮點，而下午舉行的「2025電子紙產業生態發展論壇」並首度有京東方、華星、惠科三大面板廠共襄盛舉。

李政昊說，關稅戰剛開打時也很擔心Walmart電子標籤導入會不會遞延，沒想到，反而更加積極，零售商反應也都很正面；在廣告看板上，因剛投入，需求還是很強勁；電子紙閱讀器現在在轉彩色的過程中，是否受到關稅影響還需觀察。

儘管因為美國對等關稅暫緩90天，短期有急單效應，但是李政昊認為，長期來看，全球需求可能因關稅存在下滑壓力，且美國對中關稅已經來到245%，「根本是天文數字」，任何產業都會面臨巨大衝擊。

李表示，元太電子材料同時在美國與中國都有廠，可以降低部分關稅風險，模組集中在中國，因川普1.0的經驗，部分模組合作夥伴也已陸續分散往泰國、越南。元太將重新思考是否調整台灣與美國廠比重，甚至擴大美國廠規模。

2025年是元太彩色大尺寸元年，李政昊不諱言，尺寸越大對良率挑戰越高，但朝大尺寸走方向是正確的，元太將擴充大尺寸電子紙產能，除新建的H5 產線外，也規劃幅寬更大的H6 產線，預計2026年量產。

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