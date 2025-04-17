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台積電第一季EPS13.94元 寫歷史次高

2025/04/17 14:09

台積電季報出爐。（路透）台積電季報出爐。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會並公佈第一季財報，稅後淨利3615.6億元，年增6成，相當日賺逾40億元，毛利率58.8%，營業利益率為48.5%，每股稅後盈餘13.94元，寫單季獲利次高與同期新高。

儘管第一季為手機淡季，但受惠AI 晶片需求強勁抵銷部分影響，台積電單季合併營收為新台幣8392.5億元，季減3.4%，年成長41.6%，稅後淨利季降3.5%、年成長60.3%，每股稅後盈餘年增60.4%。

以美元計算，台積電第一季營收為255.3億美元，年增35.3%，季減5.1%。台積電因1月21日地震導致生產中有些晶圓破損，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元，但實際營收高於原預估近250億美元的低標，匯率以美元兌新台幣32.8元估算。

台積電第一季3奈米出貨量佔晶圓總營收的22%；5奈米佔比36%；7奈米佔15%。先進技術（定義為7奈米及更先進的技術）佔晶圓總營收73%。

台積電原預估第一季毛利率約57至59%，營業利益率46.5至48.5%。今財報出爐，毛利率58.8%，營業利益率為48.5%，季減0.52個百分點、年增6.48個百分點，符合預期。

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