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搭Uber也可用LINE Pay 國內首家行動支付支援Uber App付款

2025/04/17 13:08

LINE Pay宣布成為國內首家支援Uber App付款的行動支付，並且提供用戶百萬LINE POINTS 回饋。（業者提供）LINE Pay宣布成為國內首家支援Uber App付款的行動支付，並且提供用戶百萬LINE POINTS 回饋。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今日宣佈，即日起以Uber App叫車，可以使用LINE Pay支付行程費用，是國內各大行動支付中，首家支援Uber App付款的業者，也是目前唯一支援Uber與Uber Eats兩大平台的行動支付。

根據Uber官網資訊，原本Uber App可選擇的付款方式，包括信用卡、簽帳金融卡、PayPal、Venmo、數位錢包和Uber 禮物卡，國人大多是綁定信用卡或簽帳金融卡付款，但若不想綁卡，目前已可在Uber App中，選擇LINE Pay付款。

LINE Pay指出，即日起LINE Pay全用戶於4月30日前，使用LINE Pay於Uber App上支付行程費用，不限金額消費都可獲得LINE POINTS 5%回饋（每趟最多可獲得LINE POINTS 10點），綁定中國信託LINE Pay卡或富邦J卡，可再獲得額外加碼5%點數回饋（最多可再獲得LINE POINTS 10點），單筆點數回饋率最高達10%，總回饋點數超過百萬點。

Uber App新用戶於5月1日至31日輸入優惠序號「LINEPAY2025」並使用LINE Pay於Uber App上支付行程費用，可獲2次單趟折抵250元的乘車優惠，最高共折500元。

LINE Pay表示，此次攜手Uber拓展支付場景，1300萬用戶在通勤、接駁、寄送或收取物品時，都可能透過Uber Ap使用LINE Pay付款，支付過程更順暢，還能輕鬆查詢每筆交易紀錄和回饋明細。

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